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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 18 октября 2009
Кубань (ЛФЛ)
18.10.2009, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
27'
А. Розина
49'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
Замена
Р. Широков
️️️️
И. Крижанац
Травма
И. Крижанац
Замена
В. Файзулин
️️️️
И. Семшов
Замена
Х. Драман
️️️️
А. Тлисов
Замена
О. Эммануель Окодува
️️️️
Х. Бабангида
Замена
М. Кежман
️️️️
Ф. Текке
Желтая карточка
Р. Ширл
ГОЛ! 0:2!
В. Быстров
Пас отдал
К. Зырянов
Желтая карточка
Х. Бабангида
ГОЛ! 0:1!
А. Розина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
10
Андрей Топчу
(К)
ПЗ
30
Андрей Иосиф Мурешан
ЛП
34
Андрей Ушенин
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
15
Максим Жавнерчик
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛП
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-4-1-1
19
Степанов
98
Боавентура
30
Зуэла
2
Засеев
10
Топчу
30
Мурешан
34
Ушенин
8
Тлисов
15
Жавнерчик
89
Бабангида
99
Шевченко
4-1-4-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
4
Крижанац
25
Ширл
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
20
Семшов
27
Розина
33
Текке
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
8
Тлисов
0
Драман
0
Драман
8
Тлисов
89
Бабангида
0
Окодува
0
Окодува
89
Бабангида
20
Семшов
20
Файзулин
20
Файзулин
20
Семшов
4
Крижанац
15
Широков
15
Широков
4
Крижанац
33
Текке
99
Кежман
99
Кежман
33
Текке
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая); "Спорт" 00:50 (в записи)
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