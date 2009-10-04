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Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 04 октября 2009
Амкар-Пермь
04.10.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
25'
М. Кушев
55'
Веллитон
71'
М. Фатхи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
+1
Замена
И. Горбатенко
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
С. Ковальчук
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
А. Померко
️️️️
В. Калашников
Травма
В. Калашников
Замена
С. Ковальчук
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:2!
М. Фатхи
Пас отдал
Алекс
Замена
Н. Жиляев
️️️️
М. Кушев
Желтая карточка
В. Федорив
ГОЛ! 1:1!
Веллитон
Пас отдал
Алекс
Желтая карточка
К. Овусу-Абейе
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Р. Сабитов
Замена
В. Федорив
️️️️
З. Сираков
ГОЛ! 1:0!
М. Кушев
Пас отдал
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
81
Предраг Сикимич
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
13
Миклош Гаал
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
32
Никита Баженов
ПП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
4-4-1-1
1
Усминский
25
Соколов
6
Калашников
79
Черенчиков
14
Сираков
28
Гришин
13
Новакович
18
Дринчич
7
Пеев
81
Сикимич
29
Кушев
4-3-2-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
24
Филипенко
30
Фатхи
34
Макеев
81
Низамутдинов
34
Сабитов
5
Кариока
91
Яковлев
12
Алекс
11
Веллитон
14
Сираков
24
Федорив
24
Федорив
14
Сираков
29
Кушев
9
Жиляев
9
Жиляев
29
Кушев
6
Калашников
20
Померко
20
Померко
6
Калашников
81
Низамутдинов
39
Ковальчук
39
Ковальчук
81
Низамутдинов
91
Яковлев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
91
Яковлев
34
Сабитов
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
34
Сабитов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
В. Попов (Екатеринбург)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 13:00 (в записи); "Спорт" 16:25 (в записи)
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