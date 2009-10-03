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Крылья Советов - Спартак-Нальчик
Крылья Советов - Спартак-Нальчик: обзор матча 03 октября 2009
Крылья Советов
03.10.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак-Нальчик
Замена
В. Филатов
️️️️
Р. Концедалов
Травма
Р. Концедалов
Замена
Рикардо
️️️️
А. Машуков
Замена
С. Пилипчук
️️️️
М. Бикмаев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
А. Машуков
Желтая карточка
А. Бобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
0
Иван Таранов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
31
Леандро
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
0
Рамон
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
39
Рикардо
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
26
Сергей Овчинников
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-4-2
31
Лобос
3
Будылин
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
2
Калачев
20
Аджинджал
0
Таранов
8
Бобер
0
Коллер
21
Адамов
4-5-1
22
Радич
5
Феррейра
20
Джудович
25
Амисулашвили
15
Кисенков
31
Леандро
15
Машуков
11
Концедалов
13
Гетериев
75
Бикмаев
9
Асильдаров
21
Адамов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
21
Адамов
11
Концедалов
21
Филатов
21
Филатов
11
Концедалов
75
Бикмаев
5
Пилипчук
5
Пилипчук
75
Бикмаев
15
Машуков
39
Рикардо
39
Рикардо
15
Машуков
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак-Нальчик
0
Рамон
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Дмитрий Хомич
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
26
Сергей Овчинников
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
0
Рамон
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
26
Сергей Овчинников
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Крылья Советов - Спартак-Нальчик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
А. Монахов (оба - Москва)
Резервный судья:
А. Каюмов (Москва)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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