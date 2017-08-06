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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Остенде
Андерлехт - Остенде: обзор матча 06 августа 2017
Андерлехт
06.08.2017, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Остенде
77'
С. Ханни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Остенде
ГОЛ! 1:0!
С. Ханни
77'
Желтая карточка
С. Ханни
38'
37'
Желтая карточка
Б. Капон
8'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
24
Свен Кумс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
4-3-2
26
Селс
5
Кара
25
Спайич
37
Обрадович
8
Аппиа
24
Кумс
18
Дендокер
94
Ханни
27
Кипчиу
91
Теодорчик
3-2-1
1
Прото
27
Капон
16
Милич
5
Томашевич
26
Вандендрище
8
Эль-Ганасси
17
Мусона
Остались в запасе
Андерлехт
Остенде
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Андерлехт - Остенде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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