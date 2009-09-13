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Спартак-Нальчик - Локомотив
Спартак-Нальчик - Локомотив: обзор матча 13 сентября 2009
Спартак-Нальчик
13.09.2009, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
64'
Д. Сычев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Локомотив
Желтая карточка
В. Филатов
+3
+2
Желтая карточка
Гилерме
Замена
О. Кузьмин
️️️️
Д. Глушаков
Замена
М. Бикмаев
️️️️
А. Машуков
Замена
Рикардо
️️️️
С. Пилипчук
Замена
С. Кайта
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Концевой
️️️️
Р. Калимуллин
Желтая карточка
А. Машуков
Желтая карточка
Д. Радич
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Сычев
Замена
А. Гатагов
️️️️
Вагнер
Травма
Вагнер
Желтая карточка
С. Пилипчук
Желтая карточка
П. Одемвингие
Желтая карточка
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
15
Аслан Машуков
(К)
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
31
Леандро
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
13
Вагнер
АП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
39
Рикардо
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-4-2
22
Радич
21
Филатов
5
Феррейра
25
Амисулашвили
33
Ятченко
5
Пилипчук
15
Машуков
13
Гетериев
31
Леандро
15
Калимуллин
9
Асильдаров
4-1-3-1-1
1
Гилерме
30
Кочиш
25
Баша
30
Асатиани
55
Янбаев
19
Дуймович
27
Одемвингие
88
Глушаков
6
Торбинский
13
Вагнер
0
Сычев
15
Машуков
75
Бикмаев
75
Бикмаев
15
Машуков
5
Пилипчук
39
Рикардо
39
Рикардо
5
Пилипчук
15
Калимуллин
80
Концевой
80
Концевой
15
Калимуллин
88
Глушаков
23
Кузьмин
23
Кузьмин
88
Глушаков
13
Вагнер
9
Гатагов
9
Гатагов
13
Вагнер
6
Торбинский
2
Кайта
2
Кайта
6
Торбинский
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Локомотив
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Локомотив
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
М.Еровенко (Краснодар)
И.Лапидус (Элиста)
Делегат:
А.Савкин (Балашиха)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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