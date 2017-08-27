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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 27 августа 2017
Санкт-Галлен
27.08.2017, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
37'
М. Араторе
46'
М. Араторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
75'
Желтая карточка
С. фон Берген
55'
Желтая карточка
Л. Бертоне
Желтая карточка
С. Кукурузович
54'
ГОЛ! 2:0!
М. Араторе
Пас отдал
Т. Барнетта
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Араторе
Пас отдал
Т. Барнетта
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
23
Петер Тшернегг
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
1
Деян Стоянович
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Янг Бойз
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
1-4
1
Лопар
30
Хефти
7
Кукурузович
10
Барнетта
70
Араторе
23
Тшернегг
4-4-1
1
Вельфли
43
Мбабу
4
Нуху
5
фон Берген
23
Бенито
6
Бертоне
35
Жуниор
13
Шик
10
Сулеймани
17
Нсаме
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
1
Деян Стоянович
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Главный тренер
Энрико Маасен
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Остались в запасе
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
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