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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Зенит
Химки - Зенит: обзор матча 30 августа 2009
Химки
30.08.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
24'
Ф. Текке
50'
В. Быстров
68'
А. Розина
90+1'
М. Зиновьев (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Зенит
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
М. Зиновьев
Вторая желтая
С. Роже Сансони
Замена
Р. Широков
️️️️
И. Семшов
Замена
И. Старков
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
С. Хусти
️️️️
И. Денисов
ГОЛ! 0:3!
А. Розина
Вторая желтая
Е. Гапон
Замена
С. Корниленко
️️️️
Ф. Текке
Желтая карточка
С. Роже Сансони
ГОЛ! 0:2!
В. Быстров
Пас отдал
К. Зырянов
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
М. Ромащенко
Замена
А. Мамонов
️️️️
Э. Энтони Стивенс
Желтая карточка
Е. Гапон
ГОЛ! 0:1!
Ф. Текке
Пас отдал
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
22
Максим Ромащенко
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Драган Блатняк
(К)
ЦП
78
Илья Максимов
АП
42
Юрий Кириллов
ПП
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Алессандро Розина
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Химки
0
Боян Мишич
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
19
Александр Антипенко
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-4-1-1
27
Комаров
33
Гапон
0
Сансони
5
Зиновьев
28
Ротенберг
22
Ромащенко
31
Цветкович
19
Блатняк
42
Кириллов
78
Максимов
0
Стивенс
3-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
6
Ломбертс
27
Денисов
34
Быстров
20
Семшов
18
Зырянов
27
Розина
33
Текке
42
Кириллов
10
Старков
10
Старков
42
Кириллов
78
Максимов
19
Антипенко
19
Антипенко
78
Максимов
0
Стивенс
24
Мамонов
24
Мамонов
0
Стивенс
27
Денисов
9
Хусти
9
Хусти
27
Денисов
20
Семшов
15
Широков
15
Широков
20
Семшов
33
Текке
12
Корниленко
12
Корниленко
33
Текке
Остались в запасе
Химки
Зенит
0
Боян Мишич
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Дмитрий Бородин
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
0
Боян Мишич
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Химки - Зенит
3
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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