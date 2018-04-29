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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 29 апреля 2018
Вест Хэм
29.04.2018, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
42'
А. Крессуэлл
13'
Л. Сане
27'
П. Хавьер Сабалета (АГ)
53'
Г. Жезус
64'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
64'
ГОЛ! 1:4!
Фернандиньо
Пас отдал
Р. Стерлинг
53'
ГОЛ! 1:3!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:2!
А. Крессуэлл
42'
37'
Желтая карточка
Н. Отаменди
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
П. Хавьер Сабалета
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Адриан
27
Эвра
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
6
Фернандес
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
3-3-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
5
Фернандиньо
18
Делф
20
Гюндоган
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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