Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 01 августа 2009
Спартак
01.08.2009, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
21'
А. Тлисов (АГ)
54'
Веллитон
61'
Веллитон
88'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 4:0!
В. Быстров
Замена
Н. Баженов
️️️️
Е. Макеев
Замена
О. Эммануель Окодува
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
Джано
️️️️
Алекс
Замена
Ф. Зуэла
️️️️
С. Кайта
Замена
Х. Бабангида
️️️️
А. Касаев
Замена
П. Яковлев
️️️️
Веллитон
ГОЛ! 3:0!
Веллитон
Пас отдал
Д. Бояринцев
Желтая карточка
Алекс
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
С. Паршивлюк
Желтая карточка
С. Паршивлюк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Тлисов
20'
Желтая карточка
А. Касаев
13'
Желтая карточка
Д. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
98
Вильям Боавентура
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
10
Андрей Топчу
ЦП
8
Артур Тлисов
АП
11
Алан Касаев
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
4-2-3-1
35
Джанаев
34
Макеев
30
Фатхи
25
Йиранек
18
Паршивлюк
80
Ибсон
5
Кариока
7
Бояринцев
12
Алекс
34
Быстров
11
Веллитон
4-4-1-1
85
Карюкин
2
Засеев
98
Боавентура
23
Джиоев
15
Жавнерчик
11
Касаев
2
Кайта
10
Топчу
0
Драман
8
Тлисов
15
Траоре
12
Алекс
7
Джано
7
Джано
12
Алекс
34
Макеев
32
Баженов
32
Баженов
34
Макеев
11
Веллитон
91
Яковлев
91
Яковлев
11
Веллитон
30
Зуэла
30
Зуэла
89
Бабангида
89
Бабангида
15
Траоре
0
Окодува
0
Окодува
15
Траоре
Остались в запасе
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Спартак - Кубань (ЛФЛ)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
С.Барабаш (Ставрополь)
М.Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Н.Фролов (Раменское)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:50 (прямая); "Первый" 15:55 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
Opta выявила закономерность, которая сулит «Спартаку» чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:46
6
Ветеран «Спартака» – Максименко: «Не делай таких вещей, надо голову подключать»
Вчера, 22:47
1
Тихонов назвал действующего игрока «Спартака», который попал бы в основу клуба в 90-х
Вчера, 20:55
9
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
Вчера, 17:19
7
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
Вчера, 13:53
17
Opta выявила закономерность, которая сулит «Спартаку» чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:46
6
Ветеран «Спартака» – Максименко: «Не делай таких вещей, надо голову подключать»
Вчера, 22:47
1
Тихонов назвал действующего игрока «Спартака», который попал бы в основу клуба в 90-х
Вчера, 20:55
9
В игре спартаковца Максименко обнаружили серьезный изъян
Вчера, 17:19
7
Босс «Спартака» прокомментировал очередное удаление Максименко
Вчера, 13:53
17
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+