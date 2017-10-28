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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 28 октября 2017
Арсенал
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
51'
С. Колашинац
58'
А. Рэмзи
22'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
ГОЛ! 2:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
С. Колашинац
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Колашинац
Пас отдал
М. Озил
51'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Клукас
Пас отдал
Т. Абрахам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чех
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
23
Колашинац
34
Джака
2
Бельерин
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
4-1-3-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
26
Моусон
3
ван дер Хоорн
8
Фер
6
Клукас
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
18
Абрахам
10
Айю
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
16
Роке Меса
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Арсенал - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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