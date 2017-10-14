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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Луч
Авангард - Луч: обзор матча 14 октября 2017
Авангард
14.10.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 2
Завершен
Луч
85'
А. Войнов
4'
Р. Гордиенко
47'
А. Носов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Луч
90'
+4
Желтая карточка
А. Мязин
89'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Гелоян
ГОЛ! 1:2!
А. Войнов
85'
79'
Замена
М. Машнев
️️️️
А. Килин
75'
Замена
Д. Тихий
️️️️
А. Носов
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
72'
66'
Замена
Д. Маляка
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Р. Болов
56'
Замена
А. Митасов
️️️️
Д. Войнов
52'
Замена
А. Гурфов
️️️️
А. Федчук
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Носов
Желтая карточка
Д. Войнов
38'
33'
Желтая карточка
И. Гелоян
Желтая карточка
А. Федчук
26'
25'
Желтая карточка
А. Котляров
7'
Желтая карточка
С. Фомин
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гордиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
9
Артем Митасов
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
22
Войнов
52
Нетфуллин
21
Войнов
7
Коробов
10
Альшин
10
Федчук
88
Болов
4-2-2-2
70
Котляров
18
Марущак
76
Стешин
12
Пономаренко
21
Пражновски
3
Насадюк
4
Фомин
18
Килин
10
Гелоян
11
Носов
18
Гордиенко
21
Войнов
9
Митасов
9
Митасов
21
Войнов
10
Федчук
36
Гурфов
36
Гурфов
10
Федчук
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
88
Болов
14
Аппаев
14
Аппаев
88
Болов
18
Килин
19
Машнев
19
Машнев
18
Килин
11
Носов
15
Тихий
15
Тихий
11
Носов
18
Гордиенко
15
Маляка
15
Маляка
18
Гордиенко
10
Гелоян
87
Мязин
87
Мязин
10
Гелоян
Остались в запасе
Авангард
Луч
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
18
Иван Хлебородов
ЦФ
50
Егор Шамов
ВР
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
18
Иван Хлебородов
ЦФ
50
Егор Шамов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Авангард - Луч
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Трудовые Резервы
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