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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Авангард
Крылья Советов - Авангард: обзор матча 22 июля 2017
Крылья Советов
22.07.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Авангард
14'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Авангард
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Алиев
87'
Замена
К. Гоцук
️️️️
С. Самодин
86'
81'
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Петров
Замена
С. Корниленко
️️️️
Д. Ткачук
66'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Д. Кленкин
61'
57'
Замена
А. Гурфов
️️️️
М. Шогенов
52'
Замена
А. Газданов
️️️️
Р. Болов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
21
Денис Войнов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Денис Синяев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
9
Никита Имуллин
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
4-1-3-1-1
14
Конюхов
33
Ятченко
3
Гаджибеков
0
Таранов
31
Зотов
64
Ланин
10
Алиев
22
Мияилович
4
Кленкин
31
Ткачук
22
Самодин
3-4-1-2
1
Саутин
4
Дашаев
25
Концедалов
71
Багаев
8
Шогенов
52
Нетфуллин
10
Петров
21
Войнов
17
Синяев
14
Аппаев
88
Болов
22
Самодин
24
Гоцук
24
Гоцук
22
Самодин
4
Кленкин
44
Башкиров
44
Башкиров
4
Кленкин
10
Алиев
5
Зинков
5
Зинков
10
Алиев
31
Ткачук
12
Корниленко
12
Корниленко
31
Ткачук
88
Болов
17
Газданов
17
Газданов
88
Болов
8
Шогенов
36
Гурфов
36
Гурфов
8
Шогенов
10
Петров
77
Минаев
77
Минаев
10
Петров
Остались в запасе
Крылья Советов
Авангард
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Крылья Советов - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Металлург
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