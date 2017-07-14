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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Сальвадор - Кюрасао
Сальвадор - Кюрасао: обзор матча 14 июля 2017
Сальвадор
14.07.2017, пятница, 03:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кюрасао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сальвадор - Кюрасао
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
Сальвадор
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
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