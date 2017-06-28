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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Португалия - Чили
Португалия - Чили: обзор матча 28 июня 2017
Португалия
28.06.2017, среда, 21:00
Кубок конфедераций, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Чили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Чили
Пенальти не реализован!
Нани
ГОЛ!
А. Санчес
0:3
Пенальти не реализован!
Ж. Моутинью
ГОЛ!
Ч. Арангис
0:2
Пенальти не реализован!
Р. Куарежма
ГОЛ!
А. Видаль
0:1
120'
Замена
Х. Фуэнсалида
️️️️
М. Исла
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Гомеш
116'
Желтая карточка
С. Соареш
114'
112'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Б. Алвеш
111'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Силва
102'
Желтая карточка
Ж. Фонте
96'
86'
Замена
М. Родригес
️️️️
Э. Варгас
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Б. Силва
83'
Замена
Нани
️️️️
А. Силва
76'
51'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
А. Силва
43'
Желтая карточка
В. Карвалью
31'
23'
Желтая карточка
Г. Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
15
Жан Босежур
ЛЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ПВ
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Португалия
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
17
Леонардо Валенсия
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
19
Элизеу
6
Фонте
2
Алвеш
21
Соареш
14
Карвалью
15
Гомеш
23
Силва
10
Силва
7
Роналду
9
Силва
4-1-2-1-2
1
Браво
4
Исла
17
Медель
18
Хара
15
Босежур
10
Диас
20
Арангис
16
Эрнандес
8
Видаль
11
Варгас
10
Санчес
15
Гомеш
18
Мартинш
18
Мартинш
15
Гомеш
23
Силва
8
Моутинью
8
Моутинью
23
Силва
9
Силва
17
Нани
17
Нани
9
Силва
10
Силва
20
Куарежма
20
Куарежма
10
Силва
11
Варгас
15
Родригес
15
Родригес
11
Варгас
16
Эрнандес
7
Сильва
7
Сильва
16
Эрнандес
4
Исла
2
Фуэнсалида
2
Фуэнсалида
4
Исла
Остались в запасе
Португалия
Чили
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Пицци
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
5
Пауло Диас
ЦЗ
22
Анхело Сагаль
ЦФ
17
Леонардо Валенсия
ЦП
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
22
Бету
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Пицци
АП
Остались в запасе
5
Пауло Диас
ЦЗ
22
Анхело Сагаль
ЦФ
17
Леонардо Валенсия
ЦП
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Португалия - Чили
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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