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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион: обзор матча 03 июня 2017
Нью-Йорк Сити
03.06.2017, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
84'
Желтая карточка
Р. Алберг
Желтая карточка
М. Моралес
78'
64'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
Замена
Р. Матаррита
️️️️
М. Камарго
60'
Желтая карточка
М. Камарго
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
27
Кирен Вествуд
ВР
13
Дэвид Стокдейл
ВР
1
Шон Джонсон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
3
Этан Уайт
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
12
Джо Беннетт
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
10
Льюис МакГуган
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
7
Марку Матиаш
ПП
10
Максимильяно Моралес
ПП
19
Мигель Камарго
ЛФ
88
Гари Хупер
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЛП
2
Уоррен Кривелл
ПП
13
Крис Понтиус
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Сити
12
Льюис Прайс
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
25
Эйрик Йохансен
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
2
Лайам Палмер
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
3-3-5-3-5
27
Вествуд
6
Голдсон
3
Уайт
25
Шано
3
Грир
20
Ли
2
Бруно
10
Беннэн
16
Стивенс
4
Ринг
15
МакНамара
10
Моралес
11
Харрисон
12
Беннетт
10
МакГуган
19
Камарго
7
Вилья
18
Мерфи
9
Бэлдок
10
Хемед
2-2-2
18
Блэйк
28
Гэддис
33
Фабиньо
2
Кривелл
6
Медуньянин
9
Сапонг
13
Понтиус
7
Матиаш
23
Уоллес
23
Уоллес
7
Матиаш
19
Жоао
9
Нухиу
9
Нухиу
19
Жоао
10
Хемед
25
Луалуа
25
Луалуа
10
Хемед
9
Бэлдок
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Бэлдок
19
Камарго
22
Матаррита
22
Матаррита
19
Камарго
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
12
Льюис Прайс
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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