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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн
Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 30 апреля 2017
Сиэтл
30.04.2017, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
75'
Н. Лодейро
85'
У. Брюин
88'
О. Алонсо
15'
Д. Кобаяши
26'
Х. Агудело
54'
Х. Агудело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 3:3!
О. Алонсо
88'
ГОЛ! 2:3!
У. Брюин
85'
Желтая карточка
У. Брюин
80'
77'
Замена
Т. Банбери
️️️️
Л. Нгюйен
ГОЛ! 1:3!
Н. Лодейро
75'
Замена
Г. Шипп
️️️️
Д. Моррис
68'
67'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Д. Факундес
54'
ГОЛ! 0:3!
Х. Агудело
26'
ГОЛ! 0:2!
Х. Агудело
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кобаяши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
7
Кристиан Рольдан
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЛП
6
Ксавье Куасси
ОП
20
Антонио Млинар
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
77
Диего Факундес
АП
12
Скотт Калдуэлл
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
14
Гарри Шипп
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
10
Тил Банбери
ЦФ
1-2-2-1
24
Фрай
6
Алонсо
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
2
Демпси
12
Брюин
2-1-5-1-1
55
Кроппер
5
Ангуа
88
Фаррелл
6
Куасси
12
Калдуэлл
20
Млинар
22
Роу
24
Нгюйен
16
Кобаяши
77
Факундес
17
Агудело
13
Моррис
14
Шипп
14
Шипп
13
Моррис
77
Факундес
27
Уотсон
27
Уотсон
77
Факундес
24
Нгюйен
10
Банбери
10
Банбери
24
Нгюйен
Остались в запасе
Сиэтл
Нью-Инглэнд Революшн
35
Брайан Мередит
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Брэд Найтон
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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