Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон
Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон: обзор матча 08 апреля 2017
Нью-Инглэнд Революшн
08.04.2017, суббота, 21:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
52'
О. Камара
72'
Х. Агудело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон
Замена
Т. Банбери
️️️️
О. Камара
77'
76'
Замена
Э. Венгер
️️️️
Э. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Х. Агудело
72'
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Д. Факундес
68'
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
52'
16'
Желтая карточка
Р. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
6
Ксавье Куасси
ОП
20
Антонио Млинар
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
24
Ли Нгюйен
АП
12
Скотт Калдуэлл
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
15
Дилан Ремик
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
14
Алекс
ЛП
29
Эрик Александер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ПП
19
Мауро Манотас
ЛФ
9
Эрик Торрес
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
1-1-4-1-2
55
Кроппер
88
Фаррелл
6
Куасси
77
Факундес
20
Млинар
22
Роу
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
9
Камара
17
Агудело
4-3-2
1
Дерич
15
Ремик
13
Машадо
2
Анибаба
27
Гарсия
13
Кларк
29
Александер
14
Алекс
9
Торрес
19
Манотас
77
Факундес
27
Уотсон
27
Уотсон
77
Факундес
9
Камара
10
Банбери
10
Банбери
9
Камара
9
Торрес
11
Венгер
11
Венгер
9
Торрес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Динамо Хьюстон
18
Брэд Найтон
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
31
Джо Уиллис
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Динамо Хьюстон
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+