Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

У «Локо» забивали только россияне.

Красно-зеленые вышли в лидеры РПЛ.

ЦСКА опустился на 3-ю строчку.

«Я знаю, что может делать моя команда. Сегодня мы подарили сопернику первые 15 минут. Не делали то, что предполагали. Знали, что «Локомотив» очень хорошая команда. У нас в первом тайме было 25 минут хорошего качества. Когда нам чуть‑чуть не хватает, это и случается – матч уходит в сторону соперника. Не буду говорить о пенальти или не пенальти, но по итогу, когда ты в таком состоянии, ты проигрываешь матч. Мы должны признать, что «Локомотив» лучше провел матч, они 25 раз пробили по воротам.

Надо выучить этот урок. Наша команда провела много хороших матчей, но есть и такие, как после перерыва на сборные: как сегодня, как с «Ростовом», когда еще тумблер в голове не переключаем.

После 18 минут со «Спартаком» счет был 3:0, а сегодня первые 15 минут мне не кажется, что мы были наравне с «Локомотивом». У «Спартака» тоже хорошая команда, мы играли с двумя очень хорошими соперниками, увидели ряд вещей. Если не будем вместе играть в один футбол, будут проблемы. Мы должны быть идеальны, верить в то, что делаем. Помните, что было после 3:0 со «Спартаком»? Игроки соперников обнялись, они объединились. И нам надо этому научиться. Для меня эти два матча абсолютно разные. Сегодня мы старались играть, но не были готовы на 100% головой», – сказал Челестини.