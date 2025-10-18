Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»

Вчера, 22:35
4

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

  • У «Локо» забивали только россияне.
  • Красно-зеленые вышли в лидеры РПЛ.
  • ЦСКА опустился на 3-ю строчку.

«Я знаю, что может делать моя команда. Сегодня мы подарили сопернику первые 15 минут. Не делали то, что предполагали. Знали, что «Локомотив» очень хорошая команда. У нас в первом тайме было 25 минут хорошего качества. Когда нам чуть‑чуть не хватает, это и случается – матч уходит в сторону соперника. Не буду говорить о пенальти или не пенальти, но по итогу, когда ты в таком состоянии, ты проигрываешь матч. Мы должны признать, что «Локомотив» лучше провел матч, они 25 раз пробили по воротам.

Надо выучить этот урок. Наша команда провела много хороших матчей, но есть и такие, как после перерыва на сборные: как сегодня, как с «Ростовом», когда еще тумблер в голове не переключаем.

После 18 минут со «Спартаком» счет был 3:0, а сегодня первые 15 минут мне не кажется, что мы были наравне с «Локомотивом». У «Спартака» тоже хорошая команда, мы играли с двумя очень хорошими соперниками, увидели ряд вещей. Если не будем вместе играть в один футбол, будут проблемы. Мы должны быть идеальны, верить в то, что делаем. Помните, что было после 3:0 со «Спартаком»? Игроки соперников обнялись, они объединились. И нам надо этому научиться. Для меня эти два матча абсолютно разные. Сегодня мы старались играть, но не были готовы на 100% головой», – сказал Челестини.

Еще по теме:
Обзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео) 1
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место 96
«Локо» забил ЦСКА «величайший гол в истории РПЛ» 45
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1760816472
Обосрались,что там говорить!!!
Ответить
Интерес
1760817341
Начудил со стартовым составом в этот раз он знатно.Точнее,с расположением на поле остатков основы.Недаров во втором тайме максимально-возможно отработал назад.Ну а то, что и некого выпускать взамен выбывших, может и не его проблема, но положение выглядит едва ли не катастрофично.Такого количества ошибок с первых минут я не припомню.И Кисляка, и Облякова, и Кругового.А уж Тороп... Ну а статистика всего сезона в РПЛ гласит,что если не выигран первый тайм,то...сливай воду.Вот и слили.Есть повод для размышлений и решений.
Ответить
biber.ru
1760818954
Феерично проновозили.
Ответить
Главные новости
ВидеоЧелестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо»
Вчера, 23:55
949-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фат» (5:1)
Вчера, 23:48
Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 23:25
2
Галактионов прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
Вчера, 22:48
5
Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:35
4
ВидеоВоробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
5
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место
Вчера, 21:43
122
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
Вчера, 21:30
13
Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Ростовом»
Вчера, 21:06
10
ВидеоДевушка Пиняева описала фантастический гол «Локо» одним матерным словом
Вчера, 20:53
15
Все новости
Все новости
Бабичу предрекли скорый уход из «Спартака»
00:15
Глава РЖД конкретно сформулировал задачу «Локомотива»
00:05
ВидеоВоробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
5
Барко описал ничью «Спартака» с «Ростовом» одним прилагательным
Вчера, 22:03
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:44
2
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место
Вчера, 21:43
121
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
Вчера, 21:30
13
Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Ростовом»
Вчера, 21:06
10
ВидеоДевушка Пиняева описала фантастический гол «Локо» одним матерным словом
Вчера, 20:53
15
Видео«Локо» забил ЦСКА «величайший гол в истории РПЛ»
Вчера, 20:44
46
ФотоБатраков шокировал новым имиджем
Вчера, 20:22
12
ВидеоБатраков открыл счет в дерби шикарным дальним ударом
Вчера, 20:14
9
ВидеоЛовчев описал гол Барко «Ростову» одним прилагательным
Вчера, 20:06
2
Тренер «Спартака»: «В прошлом сезоне начало тоже было не лучшим, а после набрали ход»
Вчера, 19:56
8
Боярский прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 19:44
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:27
1
РПЛ. «Краснодар» победил в гостях «Динамо Мх» (2:0) и вышел в лидеры
Вчера, 19:26
10
ВидеоРабинер описал гол Барко «Ростову» одним прилагательным
Вчера, 19:06
1
В «Спартаке» честно ответили, почему сломался план на игру с «Ростовом»
Вчера, 18:50
17
Генич поделился парадоксальным наблюдением насчет «Спартака»
Вчера, 18:43
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 18 октября
Вчера, 18:36
1
Барко спросили, покинет ли он «Спартак» зимой
Вчера, 18:36
7
Дзюба описал победу над «Пари НН» одним прилагательным
Вчера, 18:29
1
Ловчев отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 18:21
1
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Ростовом»
Вчера, 18:05
7
Тренер «Ростова» Альба оценил ничью со «Спартаком»
Вчера, 17:54
3
Фото«Спартак» в матче с «Ростовом» должен был остаться вдевятером
Вчера, 17:46
23
«Фратрия» опубликовала пост после ничьей «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 17:37
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 