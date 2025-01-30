Все результаты 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов

В среду, 29 января, состоялись все матчи заключительного тура общего этапа ЛЧ-2024/25.

Лига чемпионов. 8-й тур

Штурм (Австрия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малич, 42.

Спортинг (Португалия) – Болонья (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Побега, 21; 1:1 – Хардер, 77.

Штутгарт (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Барколя, 6; 0:2 – Дембеле, 17; 0:3 – Дембеле, 35; 0:4 – Дембеле, 54; 1:4 – Фюрих, 77.

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гуелор Канга, 69.

Астон Вилла (Англия) – Селтик (Шотландия) – 4:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Роджерс, 3; 2:0 – Роджерс, 5; 2:1 – Айда, 36; 2:2 – Айда, 38; 3:2 – Уоткинс, 60; 4:2 – Роджерс, 90+1.

Незабитый пенальти: Уоткинс, 67 – нет.

Барселона (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ямаль, 47; 1:1 – Эдерсон, 67; 2:1 – Араухо, 72; 2:2 – Пашалич, 79.

Байер (Германия) – Спарта (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вирц, 32; 2:0 – Телла, 64.

Боруссия Д (Германия) – Шахтер (Украина) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гирасси, 17; 2:0 – Гирасси, 44; 2:1 – Гомес, 50; 3:1 – Бенсебаини, 79.

Брест (Франция) – Реал (Испания) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Родриго, 27; 0:2 – Беллингем, 56; 0:3 – Родриго, 78.

Динамо (Хорватия) – Милан (Италия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Батурина, 19; 1:1 – Пулишич, 53; 2:1 – Пьяца, 60.

Удаление: нет – Муса, 39.

Бавария (Германия) – Слован (Словакия) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 8; 2:0 – Кейн, 63; 3:0 – Коман, 84; 3:1 – Толич, 90.

Зальцбург (Австрия) – Атлетико (Испания) – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Симеоне, 5; 0:2 – Гризманн, 13; 0:3 – Гризманн, 45+1; 0:4 – Льоренте, 63; 1:4 – Дагхим, 90+1.

Жирона (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Данжума, 28; 1:1 – Жоржиньо (с пенальти), 38; 1:2 – Нванери, 42.

Незабитый пенальти: нет – Стерлинг, 90+3.

Интер (Италия) – Монако (Франция) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинес (с пенальти), 4; 2:0 – Мартинес, 16; 3:0 – Мартинес, 67.

Удаление: нет – Элеби, 12.

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Павлидис, 16; 0:2 – Кекчю, 80.

Лилль (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 6:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сахрауи, 4; 1:1 – Хименес, 14; 2:1 – Траунер (в свои ворота), 38; 3:1 – Гомес, 57; 4:1 – Дэвид, 74; 5:1 – Траунер (в свои ворота), 76; 6:1 – Кабелла, 80.

Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Онидика, 45; 1:1 – Ковачич, 53; 2:1 – Ордоньес (в свои ворота), 62; 3:1 – Савиньо, 77.

ПСВ (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 3:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Гакпо (с пенальти), 28; 1:1 – Бакайоко, 35; 1:2 – Эллиот, 40; 2:2 – Сайбари, 45; 3:2 – Пепи, 45+6.

Удаление: нет – Налло, 87.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов