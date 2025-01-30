Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Все результаты 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов

В среду, 29 января, состоялись все матчи заключительного тура общего этапа ЛЧ-2024/25.

Лига чемпионов. 8-й тур

Штурм (Австрия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Малич, 42.

Спортинг (Португалия) – Болонья (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Побега, 21; 1:1 – Хардер, 77.

Штутгарт (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Барколя, 6; 0:2 – Дембеле, 17; 0:3 – Дембеле, 35; 0:4 – Дембеле, 54; 1:4 – Фюрих, 77.

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гуелор Канга, 69.

Астон Вилла (Англия) – Селтик (Шотландия) – 4:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Роджерс, 3; 2:0 – Роджерс, 5; 2:1 – Айда, 36; 2:2 – Айда, 38; 3:2 – Уоткинс, 60; 4:2 – Роджерс, 90+1.

Незабитый пенальти: Уоткинс, 67 – нет.

Барселона (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ямаль, 47; 1:1 – Эдерсон, 67; 2:1 – Араухо, 72; 2:2 – Пашалич, 79.

Байер (Германия) – Спарта (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вирц, 32; 2:0 – Телла, 64.

Боруссия Д (Германия) – Шахтер (Украина) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гирасси, 17; 2:0 – Гирасси, 44; 2:1 – Гомес, 50; 3:1 – Бенсебаини, 79.

Брест (Франция) – Реал (Испания) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Родриго, 27; 0:2 – Беллингем, 56; 0:3 – Родриго, 78.

Динамо (Хорватия) – Милан (Италия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Батурина, 19; 1:1 – Пулишич, 53; 2:1 – Пьяца, 60.

Удаление: нет – Муса, 39.

Бавария (Германия) – Слован (Словакия) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 8; 2:0 – Кейн, 63; 3:0 – Коман, 84; 3:1 – Толич, 90.

Зальцбург (Австрия) – Атлетико (Испания) – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Симеоне, 5; 0:2 – Гризманн, 13; 0:3 – Гризманн, 45+1; 0:4 – Льоренте, 63; 1:4 – Дагхим, 90+1.

Жирона (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Данжума, 28; 1:1 – Жоржиньо (с пенальти), 38; 1:2 – Нванери, 42.

Незабитый пенальти: нет – Стерлинг, 90+3.

Интер (Италия) – Монако (Франция) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинес (с пенальти), 4; 2:0 – Мартинес, 16; 3:0 – Мартинес, 67.

Удаление: нет – Элеби, 12.

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Павлидис, 16; 0:2 – Кекчю, 80.

Лилль (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 6:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сахрауи, 4; 1:1 – Хименес, 14; 2:1 – Траунер (в свои ворота), 38; 3:1 – Гомес, 57; 4:1 – Дэвид, 74; 5:1 – Траунер (в свои ворота), 76; 6:1 – Кабелла, 80.

Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Онидика, 45; 1:1 – Ковачич, 53; 2:1 – Ордоньес (в свои ворота), 62; 3:1 – Савиньо, 77.

ПСВ (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 3:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Гакпо (с пенальти), 28; 1:1 – Бакайоко, 35; 1:2 – Эллиот, 40; 2:2 – Сайбари, 45; 3:2 – Пепи, 45+6.

Удаление: нет – Налло, 87.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Новости по теме
Итоговая таблица общего этапа Лиги чемпионов
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
Определились команды, прошедшие в 1/8 финала ЛЧ 1
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:00
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 