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    • Клиенты PARI склоняются к победе «Атлетико» над «Байером» в матче Лиги чемпионов

    Клиенты PARI склоняются к победе «Атлетико» над «Байером» в матче Лиги чемпионов

    21 января «Атлетико» и «Байер» встретятся в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

    Букмекеры оценивают шансы хозяев набрать три очка чуть выше. Коэффициент на успех «Атлетико» равен 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Поставить на то, что выиграют гости из Германии, можно за 3.15 (около 30%). Ничья котируется за 3.30 (приблизительно 29%).

    Клиенты PARI склоняются к успеху «матрасников». На победу хозяев приходится около 50% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 42% сделано на триумф команды Хаби Алонсо, еще приблизительно 8% – на ничью.

    Букмекеры считают, что матч не будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.03. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.80.

    Аналитики PARI сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Атлетико», и «Байер», сыграет коэффициент 1.73. Обратный исход идет за 2.05. На быстрый гол – в первые 15 минут матча – можно поставить по коэффициенту 3.25.

    В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке – ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроет команда Диего Симеоне, можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении немецкого клуба составляют 2.13.

    Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI – 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него пари на то, что «Атлетико» забьет больше одного гола, с котировкой 1.57. Общий коэффициент экспресса составил 6.76. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 864 000 рублей.

    «Атлетико» набрал 12 очков в шести турах Лиги чемпионов, команда идет на 11-й позиции в турнирной таблице. В минувшие выходные прервалась победная серия «матрасников» во всех турнирах, «Атлетико» уступил «Леганесу» в чемпионате Испании (0:1). Шансы команды Диего Симеоне победить в Лиге чемпионов в этом сезоне оценили коэффициентом 30.00. На то, что испанский клуб займет одно из первых восьми мест по итогам общего этапа и напрямую пройдет в плей-офф, предлагают котировку 2.80.

    «Байер» имеет в активе 13 очков и идет на четвертой позиции. Команда Хаби Алонсо выиграла 12 последних матчей во всех турнирах, в том числе победив «РБ Зальцбург» (5:0) и «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов в рамках этой серии. Поставить на победу «аспириновых» в главном еврокубке можно за 20.00. Пари на то, что «Байер» сохранит место в топ-8 по итогам общего этапа, доступно с коэффициентом 1.47.

    Источник: «Бомбардир»

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