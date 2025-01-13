14 января на стадионе «Лондон» состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» примет «Фулхэм». Команды приближаются к встрече в различных формах: «Вест Хэм» в последнее время испытывает трудности в защите, а «Фулхэм» идет на серию без поражений. Ожидается напряженный матч, в котором оба коллектива постараются продемонстрировать свой атакующий потенциал.

«Вест Хэм» после 20 туров имеет 23 очка и располагается на 14-м месте в таблице. Команда в последнее время испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах. На атакующем фронте основным действующим лицом является Джеррод Боуэн, который забил 6 голов в 21 матче. В последних 5 играх «Вест Хэм» забил только 4 гола, что также свидетельствует о проблемах в атаке. После серии неудач на домашнем стадионе, команда постарается использовать матч с «Фулхэмом» для улучшения своей формы.

Последние матчи «Вест Хэма»:

10.01.2025: Вест Хэм 2:1 Астон Вилла (Кубок)

04.01.2025: Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм

29.12.2024: Вест Хэм 0:5 Ливерпуль

26.12.2024: Саутгемптон 1:0 Вест Хэм

21.12.2024: Вест Хэм 1:1 Брайтон

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 9-е место с 30 очками после 20 туров. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в последних 8 матчах в Премьер-лиге. В атаке Фулхэм также действует уверенно, забивая в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах. Рауль Хименес, лучший бомбардир команды с 10 голами, продолжает оставаться основным нападающим. Однако, команда пропускает в 3 последних встречах, что оставляет шансы для «Вест Хэма» забить.

Последние матчи «Фулхэма»:

09.01.2025: Фулхэм 4:1 Уотфорд (Кубок)

05.01.2025: Фулхэм 2:2 Ипсвич

29.12.2024: Фулхэм 2:2 Борнмут

26.12.2024: Челси 2:1 Фулхэм

22.12.2024: Фулхэм 0:0 Саутгемптон

Личные встречи

История встреч между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» показывает некоторое преимущество для «Вест Хэма», особенно в играх на своем стадионе. В последних 14 матчах дома против «Фулхэма» «Вест Хэм» не проиграл 13 раз. Однако, в последних встречах у «Фулхэма» есть успехи, включая победу в апреле 2024 года (0:2). Это дает надежду, что гости могут составить конкуренцию, особенно с учетом их текущей формы.

Последние встречи:

Статистика команд

«Вест Хэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

«Фулхэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм»

В этом матче «Вест Хэм» продолжит бороться за возвращение к стабильным результатам, но проблемы в обороне могут сыграть против команды. В свою очередь, «Фулхэм», несмотря на некоторые проблемы в защите, набрал форму и не проигрывает в последних 8 матчах. Учитывая успешные выступления гостей в последних встречах против «Вест Хэма», а также их атакующие возможности, фаворитом матча выглядит «Фулхэм». «Вест Хэм» может забить, но не хватит сил для победы в этой встрече.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фулхэма» – коэффициент 2.50

Оба забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фулхэма» за коэффициент 9.00.

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