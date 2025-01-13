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    • Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Фулхэм», Премьер-лига, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Фулхэм», Премьер-лига, 14 января 2025 года

    14 января на стадионе «Лондон» состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» примет «Фулхэм». Команды приближаются к встрече в различных формах: «Вест Хэм» в последнее время испытывает трудности в защите, а «Фулхэм» идет на серию без поражений. Ожидается напряженный матч, в котором оба коллектива постараются продемонстрировать свой атакующий потенциал.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» после 20 туров имеет 23 очка и располагается на 14-м месте в таблице. Команда в последнее время испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах. На атакующем фронте основным действующим лицом является Джеррод Боуэн, который забил 6 голов в 21 матче. В последних 5 играх «Вест Хэм» забил только 4 гола, что также свидетельствует о проблемах в атаке. После серии неудач на домашнем стадионе, команда постарается использовать матч с «Фулхэмом» для улучшения своей формы.

    Последние матчи «Вест Хэма»:

    • 10.01.2025: Вест Хэм 2:1 Астон Вилла (Кубок)
    • 04.01.2025: Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм
    • 29.12.2024: Вест Хэм 0:5 Ливерпуль
    • 26.12.2024: Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
    • 21.12.2024: Вест Хэм 1:1 Брайтон

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 9-е место с 30 очками после 20 туров. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в последних 8 матчах в Премьер-лиге. В атаке Фулхэм также действует уверенно, забивая в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах. Рауль Хименес, лучший бомбардир команды с 10 голами, продолжает оставаться основным нападающим. Однако, команда пропускает в 3 последних встречах, что оставляет шансы для «Вест Хэма» забить.

    Последние матчи «Фулхэма»:

    • 09.01.2025: Фулхэм 4:1 Уотфорд (Кубок)
    • 05.01.2025: Фулхэм 2:2 Ипсвич
    • 29.12.2024: Фулхэм 2:2 Борнмут
    • 26.12.2024: Челси 2:1 Фулхэм
    • 22.12.2024: Фулхэм 0:0 Саутгемптон

    Личные встречи

    История встреч между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» показывает некоторое преимущество для «Вест Хэма», особенно в играх на своем стадионе. В последних 14 матчах дома против «Фулхэма» «Вест Хэм» не проиграл 13 раз. Однако, в последних встречах у «Фулхэма» есть успехи, включая победу в апреле 2024 года (0:2). Это дает надежду, что гости могут составить конкуренцию, особенно с учетом их текущей формы.

    Последние встречи:

    • 14.09.2024: «Фулхэм» 1:1 «Вест Хэм»
    • 14.04.2024: «Вест Хэм» 0:2 «Фулхэм»
    • 10.12.2023: «Фулхэм» 5:0 «Вест Хэм»
    • 08.04.2023: «Фулхэм» 0:1 «Вест Хэм»
    • 09.10.2022: «Вест Хэм» 3:1 «Фулхэм»

    Статистика команд

    «Вест Хэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    «Фулхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Фулхэм»

    В этом матче «Вест Хэм» продолжит бороться за возвращение к стабильным результатам, но проблемы в обороне могут сыграть против команды. В свою очередь, «Фулхэм», несмотря на некоторые проблемы в защите, набрал форму и не проигрывает в последних 8 матчах. Учитывая успешные выступления гостей в последних встречах против «Вест Хэма», а также их атакующие возможности, фаворитом матча выглядит «Фулхэм». «Вест Хэм» может забить, но не хватит сил для победы в этой встрече.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фулхэма» – коэффициент 2.50
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фулхэма» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 10:43
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