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    • Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Боруссия» М, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Боруссия» М, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе ПреЗеро-Арена «Хоффенхайм» встретится с «Боруссией» М в рамках 15-го тура Бундеслиги. Ожидается интересная встреча с большим акцентом на атаку, учитывая исторические и текущие показатели обеих команд.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится в нижней части таблицы, занимая 14-е место с 14 очками. Команда демонстрирует слабую реализацию моментов, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Защитная линия нестабильна: 7 пропущенных голов за тот же период. Андрей Крамарич остаeтся ключевой фигурой атаки, однако его усилий недостаточно для стабильных результатов.

    Последние матчи «Хоффенхайма»:

    • Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм
    • Хоффенхайм 0:0 ФКСБ (Лига Европы)
    • Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
    • Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм (Кубок)
    • Майнц 2:0 Хоффенхайм

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М располагается на 11-м месте с 21 очком. Тим Кляйндинст, забивший 9 голов в 16 матчах, является главным бомбардиром команды. В последних матчах «Боруссия» М демонстрирует уверенную атаку, забив 11 голов за 5 игр. Однако оборона остаeтся уязвимой, что подчeркивают 6 пропущенных мячей за тот же период.

    Последние матчи «Боруссии» М:

    • «Боруссия» М 4:1 Хольштайн Киль
    • «Боруссия» М 1:1 Боруссия Д
    • Фрайбург 3:1 «Боруссия» М
    • «Боруссия» М 2:0 Санкт-Паули
    • «Боруссия» М 3:1 Пройссен

    Личные встречи

    В личных встречах команды показывают атакующий футбол. «Боруссия» М имеет статистическое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Однако в апреле 2024 года «Хоффенхайм» сумел одержать победу в результативном поединке (4:3).

    Последние встречи:

    • Хоффенхайм 4:3 «Боруссия» М (2024)
    • «Боруссия» М 2:1 Хоффенхайм (2023)
    • Хоффенхайм 1:4 «Боруссия» М (2023)

    Статистика

    «Хоффенхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Боруссия» М»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия» М

    Матч обещает быть насыщенным событиями благодаря атакующим стилям обеих команд. Однако защита «Хоффенхайма» выглядит менее надeжной, что даeт преимущество «Боруссии» М.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Боруссии» М – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» М за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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