21 декабря на стадионе ПреЗеро-Арена «Хоффенхайм» встретится с «Боруссией» М в рамках 15-го тура Бундеслиги. Ожидается интересная встреча с большим акцентом на атаку, учитывая исторические и текущие показатели обеих команд.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится в нижней части таблицы, занимая 14-е место с 14 очками. Команда демонстрирует слабую реализацию моментов, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Защитная линия нестабильна: 7 пропущенных голов за тот же период. Андрей Крамарич остаeтся ключевой фигурой атаки, однако его усилий недостаточно для стабильных результатов.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм

Хоффенхайм 0:0 ФКСБ (Лига Европы)

Хоффенхайм 1:1 Фрайбург

Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм (Кубок)

Майнц 2:0 Хоффенхайм

«Боруссия» М

«Боруссия» М располагается на 11-м месте с 21 очком. Тим Кляйндинст, забивший 9 голов в 16 матчах, является главным бомбардиром команды. В последних матчах «Боруссия» М демонстрирует уверенную атаку, забив 11 голов за 5 игр. Однако оборона остаeтся уязвимой, что подчeркивают 6 пропущенных мячей за тот же период.

Последние матчи «Боруссии» М:

«Боруссия» М 4:1 Хольштайн Киль

«Боруссия» М 1:1 Боруссия Д

Фрайбург 3:1 «Боруссия» М

«Боруссия» М 2:0 Санкт-Паули

«Боруссия» М 3:1 Пройссен

Личные встречи

В личных встречах команды показывают атакующий футбол. «Боруссия» М имеет статистическое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Однако в апреле 2024 года «Хоффенхайм» сумел одержать победу в результативном поединке (4:3).

Последние встречи:

Хоффенхайм 4:3 «Боруссия» М (2024)

«Боруссия» М 2:1 Хоффенхайм (2023)

Хоффенхайм 1:4 «Боруссия» М (2023)

Статистика

«Хоффенхайм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Боруссия» М»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия» М

Матч обещает быть насыщенным событиями благодаря атакующим стилям обеих команд. Однако защита «Хоффенхайма» выглядит менее надeжной, что даeт преимущество «Боруссии» М.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Боруссии» М – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» М за коэффициент 9.50.

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