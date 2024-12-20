21 декабря на стадионе ПреЗеро-Арена «Хоффенхайм» встретится с «Боруссией» М в рамках 15-го тура Бундеслиги. Ожидается интересная встреча с большим акцентом на атаку, учитывая исторические и текущие показатели обеих команд.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» находится в нижней части таблицы, занимая 14-е место с 14 очками. Команда демонстрирует слабую реализацию моментов, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Защитная линия нестабильна: 7 пропущенных голов за тот же период. Андрей Крамарич остаeтся ключевой фигурой атаки, однако его усилий недостаточно для стабильных результатов.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм
- Хоффенхайм 0:0 ФКСБ (Лига Европы)
- Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
- Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм (Кубок)
- Майнц 2:0 Хоффенхайм
«Боруссия» М
«Боруссия» М располагается на 11-м месте с 21 очком. Тим Кляйндинст, забивший 9 голов в 16 матчах, является главным бомбардиром команды. В последних матчах «Боруссия» М демонстрирует уверенную атаку, забив 11 голов за 5 игр. Однако оборона остаeтся уязвимой, что подчeркивают 6 пропущенных мячей за тот же период.
Последние матчи «Боруссии» М:
- «Боруссия» М 4:1 Хольштайн Киль
- «Боруссия» М 1:1 Боруссия Д
- Фрайбург 3:1 «Боруссия» М
- «Боруссия» М 2:0 Санкт-Паули
- «Боруссия» М 3:1 Пройссен
Личные встречи
В личных встречах команды показывают атакующий футбол. «Боруссия» М имеет статистическое преимущество, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Однако в апреле 2024 года «Хоффенхайм» сумел одержать победу в результативном поединке (4:3).
Последние встречи:
- Хоффенхайм 4:3 «Боруссия» М (2024)
- «Боруссия» М 2:1 Хоффенхайм (2023)
- Хоффенхайм 1:4 «Боруссия» М (2023)
Статистика
«Хоффенхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Боруссия» М»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия» М
Матч обещает быть насыщенным событиями благодаря атакующим стилям обеих команд. Однако защита «Хоффенхайма» выглядит менее надeжной, что даeт преимущество «Боруссии» М.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Боруссии» М – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» М за коэффициент 9.50.
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