20 декабря на стадионе «Монтиливи» «Жирона» примет «Вальядолид» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Оба клуба находятся в поисках стабильности и хотят прервать свои неудачные серии.

«Жирона»

Команда расположилась на 10-м месте с 22 очками, но не может победить уже в 3 матчах. В последних 5 играх «Жирона» забила всего 3 гола, что демонстрирует проблемы в атаке. Боян Миовски с 4 голами остается единственным стабильным источником угрозы для соперников. Защитная линия команды также не выглядит надежной: 8 пропущенных голов за 5 игр.

Последние матчи «Жироны»:

Мальорка 2:1 Жирона

Жирона 0:1 Ливерпуль (Лига чемпионов)

Жирона 0:3 Реал Мадрид

УД Логроньес 0:0 Жирона (4:3 по пенальти)

Вильярреал 2:2 Жирона

Клуб находится на 19-м месте с 12 очками, что отражает борьбу за выживание. В последнем туре команда неожиданно обыграла «Валенсию» (1:0), но это всего вторая победа за последние 5 матчей. Хуан Латаса с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, что подчеркивает низкую результативность. За 5 матчей «Вальядолид» забил 6 голов, но пропустил 11, что говорит о нестабильной игре в обороне.

Последние матчи «Вальядолида»:

Вальядолид 1:0 Валенсия

Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид

Реал Авила 2:4 Вальядолид

Вальядолид 0:5 Атлетико

Хетафе 2:0 Вальядолид

Личные встречи

История противостояний показывает, что «Жирона» успешно играет против «Вальядолида» на своем поле. В последних 8 домашних матчах против этого соперника «Жирона» не проигрывала. Однако в последних встречах команды обменивались победами, что говорит о непредсказуемости данного матча.

Последние встречи:

Вальядолид 1:0 Жирона (2023)

Жирона 2:1 Вальядолид (2022)

Вальядолид 2:2 Жирона (2022)

Жирона 1:0 Вальядолид (2021)

Статистика

«Жирона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Вальядолид»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Жирона» – «Вальядолид»

С учетом слабой формы обеих команд матч может получиться осторожным. «Жирона» имеет преимущество домашнего поля, но «Вальядолид» способен создать проблемы за счет моментов в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, но хозяева не смогут взять верх.

Рекомендации для ставок

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Ничья – коэффициент 3.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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