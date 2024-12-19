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    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Вальядолид», Ла Лига, 20 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Вальядолид», Ла Лига, 20 декабря 2024 года

    20 декабря на стадионе «Монтиливи» «Жирона» примет «Вальядолид» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Оба клуба находятся в поисках стабильности и хотят прервать свои неудачные серии.

    «Жирона»

    Команда расположилась на 10-м месте с 22 очками, но не может победить уже в 3 матчах. В последних 5 играх «Жирона» забила всего 3 гола, что демонстрирует проблемы в атаке. Боян Миовски с 4 голами остается единственным стабильным источником угрозы для соперников. Защитная линия команды также не выглядит надежной: 8 пропущенных голов за 5 игр.

    Последние матчи «Жироны»:

    • Мальорка 2:1 Жирона
    • Жирона 0:1 Ливерпуль (Лига чемпионов)
    • Жирона 0:3 Реал Мадрид
    • УД Логроньес 0:0 Жирона (4:3 по пенальти)
    • Вильярреал 2:2 Жирона

    «Вальядолид»

    Клуб находится на 19-м месте с 12 очками, что отражает борьбу за выживание. В последнем туре команда неожиданно обыграла «Валенсию» (1:0), но это всего вторая победа за последние 5 матчей. Хуан Латаса с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, что подчеркивает низкую результативность. За 5 матчей «Вальядолид» забил 6 голов, но пропустил 11, что говорит о нестабильной игре в обороне.

    Последние матчи «Вальядолида»:

    • Вальядолид 1:0 Валенсия
    • Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид
    • Реал Авила 2:4 Вальядолид
    • Вальядолид 0:5 Атлетико
    • Хетафе 2:0 Вальядолид

    Личные встречи

    История противостояний показывает, что «Жирона» успешно играет против «Вальядолида» на своем поле. В последних 8 домашних матчах против этого соперника «Жирона» не проигрывала. Однако в последних встречах команды обменивались победами, что говорит о непредсказуемости данного матча.

    Последние встречи:

    • Вальядолид 1:0 Жирона (2023)
    • Жирона 2:1 Вальядолид (2022)
    • Вальядолид 2:2 Жирона (2022)
    • Жирона 1:0 Вальядолид (2021)

    Статистика

    «Жирона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Вальядолид»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Жирона» – «Вальядолид»

    С учетом слабой формы обеих команд матч может получиться осторожным. «Жирона» имеет преимущество домашнего поля, но «Вальядолид» способен создать проблемы за счет моментов в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, но хозяева не смогут взять верх.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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