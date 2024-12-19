Названы 22 лучших игрока первой части сезона РПЛ

Компания Rustat определила список из 22 сильнейших футболистов превой части сезона РПЛ на на основе статистических показателей.
Вратари: Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»).
Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»).
Нападающие: Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Тео Бонгонда («Спартак»).
Учтены футболисты, проведшие не менее 45% возможного игрового времени в турнире.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками, он опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Далее идут «Спартак» (37 очков), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31), «Ростов» (26), «Рубин» (26).
- 19-й тур пройдет с 28 февраля по 2 марта.