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    Названы 22 лучших игрока первой части сезона РПЛ

    Компания Rustat определила список из 22 сильнейших футболистов превой части сезона РПЛ на на основе статистических показателей.

    Вратари: Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»).

    Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»).

    Нападающие: Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Тео Бонгонда («Спартак»).

    Учтены футболисты, проведшие не менее 45% возможного игрового времени в турнире.

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    Источник: Спортс''

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    Комментарии (8)
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    Каратель помойников
    1734589812
    А теперь опубликуйте список игроков положивших куй на тренера.и о чудо! Все лучшие зинаидовцы в этом списке)
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    Foxitkuban
    1734590262
    Из команды-лидера только два игрока. Забавно. Совсем беспристрастный список, ага ))))
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    GREY DM
    1734590597
    Прикольно, -никакущий Клаудиньо есть, а делающий результат Бителло отсутствует.(((
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    SLADE2019
    1734591012
    По Клаудиньо большие вопросы. Почему то Бабича нет?
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    andr45
    1734592641
    Воистину: «Чудны дела твои, Господи». Пердо — один из лучших! Давайте взглянем на его статистику: * ДЕВЯТЬ раз он выходил на поле в стартовом составе, и ДЕВЯТЬ раз его заменяли. * Восемь раз он выходил на замену. * В общей сложности он провел на поле 759 минут, что составляет 46,9% от максимально возможного времени. Из легионеров хуже него выступил только ВОСЕМНАДЦАТИМИЛЛИОННАЯ ЗВИЗДА АРТУР, который провёл на поле 245 минут, или 15,1% от максимально возможного времени. Что ж, ребята хорошо отдохнули!
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