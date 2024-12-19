Названы 22 лучших игрока первой части сезона РПЛ

Компания Rustat определила список из 22 сильнейших футболистов превой части сезона РПЛ на на основе статистических показателей.

Вратари: Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»).

Нападающие: Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Тео Бонгонда («Спартак»).

Учтены футболисты, проведшие не менее 45% возможного игрового времени в турнире.