15 декабря на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме состоится матч 14-го тура Бундеслиги, в котором местная команда примет «Штутгарт». Хайденхайм, который борется за выживание, вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление «Штутгарту», который продолжает стремиться к более высокому месту в таблице.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» занимает 16-е место с 10 очками после 13 туров. Команда переживает сложный период, проиграв в 5 последних матчах чемпионата. При этом в обороне у «Хайденхайма» большие проблемы – за последние 5 матчей команда пропустила 18 голов. Несмотря на активную атаку, где лучшим бомбардиром является Марвин Пирингер с 5 голами, «Хайденхайм» не может справиться с сильными противниками.
Последние матчи «Хайденхайма»:
- Хайденхайм 1:3 Истанбул (Лига Конференций)
- Бавария 4:2 Хайденхайм
- Хайденхайм 0:4 Айнтрахт Франкфурт
- Хайденхайм 0:2 Челси (Лига Конференций)
- Байер 5:2 Хайденхайм
«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 8-е место с 20 очками и не проигрывает в последних 3 играх. Команда, несмотря на некоторые слабости в обороне (пропускает в среднем 2 гола за игру), продолжает демонстрировать отличную игру в атаке, забив 14 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды Эрмедин Демирович с 9 голами является главным источником угрозы для соперников. «Штутгарт» не должен столкнуться с большими проблемами в этой встрече, и скорее всего будет контролировать игру.
Последние матчи «Штутгарта»:
- Штутгарт 5:1 Янг Бойз (Лига чемпионов)
- Штутгарт 3:2 Унион Берлин
- Ян Регенсбург 0:3 Штутгарт (Кубок Германии)
- Вердер 2:2 Штутгарт
- Црвена Звезда 1:5 Штутгарт (Лига чемпионов)
Личные встречи
История последних встреч между «Хайденхаймом» и «Штутгартом» показывает небольшое преимущество «Штутгарта». В 5 из последних 7 матчей команда из Штутгарта не проигрывала. В последних двух играх в рамках Бундеслиги «Штутгарт» одержал победу и имеет преимущество по числу забитых голов.
Последние встречи:
- 31.03.2024: Штутгарт 3:3 Хайденхайм
- 05.11.2023: Хайденхайм 2:0 Штутгарт
- 24.03.2023 (товарищеский матч): Штутгарт 2:0 Хайденхайм
- 29.01.2020: Штутгарт 3:0 Хайденхайм (Вторая Бундеслига)
- 04.08.2019: Хайденхайм 2:2 Штутгарт (Вторая Бундеслига)
Статистика
«Хайденхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 18
«Штутгарт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Штутгарт»
«Штутгарт» находится в хорошей форме и имеет явное преимущество в атаке. Ожидается, что команда будет доминировать в этой встрече, несмотря на проблемы в обороне. «Хайденхайм» будет стараться бороться, но слабая защита и пропущенные 18 голов в последних 5 матчах ставят под сомнение их способность остановить «Штутгарт». Предполагается, что гости забьют несколько голов и победят.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.70
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 9.50
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