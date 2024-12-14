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    • Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брайтон» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Фолмер AMEX» в Брайтоне состоится матч 16-го тура Премьер-лиги между командами «Брайтон» и «Кристал Пэлас». «Брайтон» стремится закрепить свою позицию в верхней части таблицы, в то время как «Кристал Пэлас» борется за выживание. В этой встрече встречаются две команды с противоположными целями, но обе команды имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи.

    «Брайтон»

    «Брайтон» стартовал в сезоне уверенно и занимает 7-е место с 24 очками после 15 туров. Однако в последних матчах клуб несколько сдал, не одержав победы в трех из последних пяти игр. У команды есть проблемы в обороне, но атакующий потенциал, в лице таких игроков, как Дэнни Уэлбек (6 голов), позволяет клубу поддерживать высокий уровень игры. «Брайтон» забивает в каждом из последних 11 матчей и демонстрирует результативность в домашних играх.

    Последние матчи «Брайтон»:

    • Лестер 2:2 «Брайтон»
    • Фулхэм 3:1 «Брайтон»
    • «Брайтон» 1:1 Саутгемптон
    • Борнмут 1:2 «Брайтон»
    • «Брайтон» 2:1 Манчестер Сити

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» продолжает бороться за выживание, занимая 17-е место с 13 очками. Несмотря на трудности, команда не проигрывает в последних 4 матчах подряд, включая ничьи с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». «Кристал Пэлас» забивает в каждом из последних 4 матчей, однако оборона продолжает оставлять желать лучшего, пропуская в среднем 1.4 гола за игру. Это одна из причин, по которой команда находится на грани вылета.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    • «Кристал Пэлас» 2:2 Манчестер Сити
    • Ипсвич 0:1 «Кристал Пэлас»
    • «Кристал Пэлас» 1:1 Ньюкасл
    • Астон Вилла 2:2 «Кристал Пэлас»
    • «Кристал Пэлас» 0:2 Фулхэм

    Личные встречи

    История встреч между этими командами преимущественно в пользу «Брайтона», который не проигрывает в последних 6 встречах. Особенно примечательно, что «Брайтон» забивает в 8 из последних 8 матчей против «Кристал Пэлас». В последних играх «Кристал Пэлас» также проявлял атакующие качества, но их оборона часто пропускает. Это создает потенциал для результативной игры.

    Последние встречи:

    • 03.02.2024: «Брайтон» 4:1 «Кристал Пэлас»
    • 21.12.2023: «Кристал Пэлас» 1:1 «Брайтон»
    • 15.03.2023: «Брайтон» 1:0 «Кристал Пэлас»
    • 11.02.2023: «Кристал Пэлас» 1:1 «Брайтон»
    • 14.01.2022: «Брайтон» 1:1 «Кристал Пэлас»

    Статистика

    «Брайтон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Кристал Пэлас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас»

    «Брайтон» на данный момент выглядит более стабильным в атаке, что делает его фаворитом встречи, особенно на домашнем стадионе. «Кристал Пэлас» может создать проблемы в атаке, но слабая защита будет стоить им очков. Ожидается, что матч будет результативным, с высокими шансами на победу «Брайтона».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брайтона» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Точный счет 3:1 в пользу «Брайтона» – коэффициент 8.50

    Рекомендация: Победа «Брайтона» 3:1 за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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