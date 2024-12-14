15 декабря на стадионе «Фолмер AMEX» в Брайтоне состоится матч 16-го тура Премьер-лиги между командами «Брайтон» и «Кристал Пэлас». «Брайтон» стремится закрепить свою позицию в верхней части таблицы, в то время как «Кристал Пэлас» борется за выживание. В этой встрече встречаются две команды с противоположными целями, но обе команды имеют свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход встречи.

«Брайтон»

«Брайтон» стартовал в сезоне уверенно и занимает 7-е место с 24 очками после 15 туров. Однако в последних матчах клуб несколько сдал, не одержав победы в трех из последних пяти игр. У команды есть проблемы в обороне, но атакующий потенциал, в лице таких игроков, как Дэнни Уэлбек (6 голов), позволяет клубу поддерживать высокий уровень игры. «Брайтон» забивает в каждом из последних 11 матчей и демонстрирует результативность в домашних играх.

Последние матчи «Брайтон»:

Лестер 2:2 «Брайтон»

Фулхэм 3:1 «Брайтон»

«Брайтон» 1:1 Саутгемптон

Борнмут 1:2 «Брайтон»

«Брайтон» 2:1 Манчестер Сити

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» продолжает бороться за выживание, занимая 17-е место с 13 очками. Несмотря на трудности, команда не проигрывает в последних 4 матчах подряд, включая ничьи с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». «Кристал Пэлас» забивает в каждом из последних 4 матчей, однако оборона продолжает оставлять желать лучшего, пропуская в среднем 1.4 гола за игру. Это одна из причин, по которой команда находится на грани вылета.

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

«Кристал Пэлас» 2:2 Манчестер Сити

Ипсвич 0:1 «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» 1:1 Ньюкасл

Астон Вилла 2:2 «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» 0:2 Фулхэм

Личные встречи

История встреч между этими командами преимущественно в пользу «Брайтона», который не проигрывает в последних 6 встречах. Особенно примечательно, что «Брайтон» забивает в 8 из последних 8 матчей против «Кристал Пэлас». В последних играх «Кристал Пэлас» также проявлял атакующие качества, но их оборона часто пропускает. Это создает потенциал для результативной игры.

Последние встречи:

03.02.2024: «Брайтон» 4:1 «Кристал Пэлас»

21.12.2023: «Кристал Пэлас» 1:1 «Брайтон»

15.03.2023: «Брайтон» 1:0 «Кристал Пэлас»

11.02.2023: «Кристал Пэлас» 1:1 «Брайтон»

14.01.2022: «Брайтон» 1:1 «Кристал Пэлас»

Статистика

«Брайтон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Кристал Пэлас»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас»

«Брайтон» на данный момент выглядит более стабильным в атаке, что делает его фаворитом встречи, особенно на домашнем стадионе. «Кристал Пэлас» может создать проблемы в атаке, но слабая защита будет стоить им очков. Ожидается, что матч будет результативным, с высокими шансами на победу «Брайтона».

Рекомендации для ставок:

Победа «Брайтона» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Точный счет 3:1 в пользу «Брайтона» – коэффициент 8.50

Рекомендация: Победа «Брайтона» 3:1 за коэффициент 8.50.

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