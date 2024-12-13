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    • Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «ЛНЗ», Премьер-Лига Украины, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «ЛНЗ», Премьер-Лига Украины, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 17-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Александрия» примет «ЛНЗ». Встреча обещает быть интересной, поскольку обе команды находятся в разных формах. «Александрия» продолжает бороться за высокие позиции, в то время как «ЛНЗ» испытывает трудности, находясь в нижней части турнирной таблицы.

    «Александрия»

    Команда из Александрии занимает 2-е место в турнирной таблице с 37 очками, отставая от лидера на 5 очков. В последних пяти играх «Александрия» показала уверенную игру, забив 7 голов и пропустив 4. Особенно стоит отметить стабильность команды в атаке и уверенность в обороне. Несмотря на поражение в последнем туре от «Динамо Киев» (3:0), команда демонстрирует хороший баланс между атакой и защитой. Лучший бомбардир команды – Александр Филиппов, который забил 5 голов в 16 матчах.

    Последние матчи «Александрия»:

    • Динамо Киев 3:0 «Александрия»
    • «Александрия» 0:0 Динамо Киев
    • «Александрия» 3:0 Черноморец Одесса
    • Верес 1:1 «Александрия»
    • «Александрия» 3:0 Карпаты

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» занимает 10-е место в Премьер-Лиге с 18 очками, что явно не соответствует амбициям команды. Последние результаты команды показывают, что «ЛНЗ» испытывает серьезные проблемы, особенно в обороне, пропуская в 6 последних матчах подряд. В атаке команда также не блещет: в последних 5 матчах они забили всего 4 гола. Проиграв 4 последних матча, «ЛНЗ» явно находится в плохой форме.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    • Левый берег 3:1 «ЛНЗ»
    • «ЛНЗ» 1:2 Верес
    • Ворскла 2:0 «ЛНЗ»
    • «ЛНЗ» 0:1 Оболонь
    • Заря 1:2 «ЛНЗ»

    Личные встречи

    В последних личных встречах между «Александрией» и «ЛНЗ» баланс сил несколько колеблется. «Александрия» выиграла два из четырех последних матчей, в том числе в этом сезоне, в то время как «ЛНЗ» одержал одну победу. Стоит отметить, что «Александрия» обыгрывала «ЛНЗ» в последнем матче Премьер-Лиги в августе 2024 года (2:0). В этих встречах «Александрия» доминировала, и учитывая текущую форму команд, можно ожидать продолжения этой тенденции.

    Последние встречи:

    • 12.08.2024: «ЛНЗ» 0:2 «Александрия»
    • 21.04.2024: «Александрия» 1:2 «ЛНЗ»
    • 07.10.2023: «ЛНЗ» 0:0 «Александрия»
    • 23.07.2023: «Александрия» 5:1 «ЛНЗ»

    Статистика

    «Александрия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «ЛНЗ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Александрия» – «ЛНЗ»

    «Александрия» продолжает демонстрировать стабильные результаты, несмотря на недавнее поражение от «Динамо Киев». В атаке команда будет полагаться на Филиппова, а в обороне – на стабильность, которая позволила им держать 2-е место в чемпионате. В свою очередь, «ЛНЗ» переживает сложный период, проигрывая в последних четырех матчах. Учитывая проблемы команды в защите и низкую результативность в атаке, «Александрия» должна одержать уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Александрия» – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.95
    • Победа «Александрия» с форой -1 – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Александрия» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:43
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