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    • Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «ЛАСК», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «ЛАСК», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Артемио Франки» пройдет матч пятого тура Лиги Конференций, где «Фиорентина» встретится с «ЛАСК». Обе команды находятся на разных позициях в таблице: хозяева стремятся укрепить свое положение в плей-офф, тогда как гости пытаются избежать вылета из турнира.

    «Фиорентина»

    Итальянский клуб уверенно выступает как в национальном чемпионате, так и в Лиге Конференций. «Фиорентина» занимает 6-е место в турнире с 9 очками после 4 туров. Команда показывает стабильную игру дома, не проигрывая в 12 из 13 последних матчей. Лидер атак «Фиорентины» – Мойзе Кин, который забил 11 голов в 16 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила 5, что говорит о мощной атаке, но нестабильной обороне.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    • Фиорентина 1:0 Кальяри
    • Фиорентина 2:2 Эмполи (по пенальти 3:4)
    • Фиорентина 3:2 Пафос
    • Комо 0:2 Фиорентина
    • Фиорентина 3:1 Верона

    «ЛАСК»

    Австрийский клуб занимает 32-е место в турнире с 2 очками. «ЛАСК» не может одержать победу в 4 последних матчах Лиги Конференций. Роберт Жуль с 7 голами в 21 матче является ключевым игроком команды. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 9. Проблемы в обороне и недостаточная реализация моментов не позволяют «ЛАСК» бороться за высокие позиции.

    Последние матчи «ЛАСК»:

    • Вольфсберг 2:1 ЛАСК
    • ЛАСК 1:3 Аустрия
    • Борац Баня-Лука 2:1 ЛАСК
    • Ред Булл 1:2 ЛАСК
    • Альтах 1:2 ЛАСК

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет неопределенности к исходу матча.

    Статистика

    «Фиорентина»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «ЛАСК»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «ЛАСК»

    «Фиорентина» является явным фаворитом матча. Играя дома и имея более мощный состав, команда сможет доминировать в атаке. «ЛАСК» имеет шансы на гол благодаря своим быстрым контратакам, но этого, скорее всего, не хватит для положительного результата.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 10.00

    Прогноз основан на текущей форме «Фиорентины» и слабостях в обороне «ЛАСК».

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 11:39
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