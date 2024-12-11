12 декабря на стадионе «Артемио Франки» пройдет матч пятого тура Лиги Конференций, где «Фиорентина» встретится с «ЛАСК». Обе команды находятся на разных позициях в таблице: хозяева стремятся укрепить свое положение в плей-офф, тогда как гости пытаются избежать вылета из турнира.
«Фиорентина»
Итальянский клуб уверенно выступает как в национальном чемпионате, так и в Лиге Конференций. «Фиорентина» занимает 6-е место в турнире с 9 очками после 4 туров. Команда показывает стабильную игру дома, не проигрывая в 12 из 13 последних матчей. Лидер атак «Фиорентины» – Мойзе Кин, который забил 11 голов в 16 матчах. В последних 5 играх команда забила 11 голов и пропустила 5, что говорит о мощной атаке, но нестабильной обороне.
Последние матчи «Фиорентины»:
- Фиорентина 1:0 Кальяри
- Фиорентина 2:2 Эмполи (по пенальти 3:4)
- Фиорентина 3:2 Пафос
- Комо 0:2 Фиорентина
- Фиорентина 3:1 Верона
«ЛАСК»
Австрийский клуб занимает 32-е место в турнире с 2 очками. «ЛАСК» не может одержать победу в 4 последних матчах Лиги Конференций. Роберт Жуль с 7 голами в 21 матче является ключевым игроком команды. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 9. Проблемы в обороне и недостаточная реализация моментов не позволяют «ЛАСК» бороться за высокие позиции.
Последние матчи «ЛАСК»:
- Вольфсберг 2:1 ЛАСК
- ЛАСК 1:3 Аустрия
- Борац Баня-Лука 2:1 ЛАСК
- Ред Булл 1:2 ЛАСК
- Альтах 1:2 ЛАСК
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет неопределенности к исходу матча.
Статистика
«Фиорентина»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«ЛАСК»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Фиорентина» – «ЛАСК»
«Фиорентина» является явным фаворитом матча. Играя дома и имея более мощный состав, команда сможет доминировать в атаке. «ЛАСК» имеет шансы на гол благодаря своим быстрым контратакам, но этого, скорее всего, не хватит для положительного результата.
Рекомендации для ставок
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 10.00
Прогноз основан на текущей форме «Фиорентины» и слабостях в обороне «ЛАСК».
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