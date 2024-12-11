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    • Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Брага», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Брага», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на Олимпийском стадионе в Риме состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы между «Ромой» и «Брагой». Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, что делает предстоящую встречу ключевой для обеих сторон.

    «Рома»

    «Рома» занимает 21 место в общем зачете турнира, набрав 6 очков за 5 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, но остается конкурентоспособной в домашних матчах. Лучший бомбардир команды, Артем Довбик, забил 6 голов в 18 матчах и может стать ключевой фигурой в атаке. Проблемы команды связаны с защитой – в последних 5 матчах «Рома» пропустила 9 голов.

    Последние матчи «Ромы»:

    • Рома 4:1 Лечче
    • Рома 0:2 Аталанта
    • Тоттенхэм 2:2 Рома
    • Наполи 1:0 Рома
    • Рома 2:3 Болонья

    «Брага»

    «Брага» занимает 18 место в турнире с 7 очками. Команда демонстрирует уверенность в последних матчах, особенно в атаке – забивает в среднем 2 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Брума, оформил 10 голов в 18 матчах, и его форма обещает быть решающей.

    Последние матчи «Браги»:

    • Брага 2:2 Эшторил
    • АВС 0:1 Брага
    • Брага 3:0 Хоффенхайм
    • Лейшоэш 0:2 Брага
    • Брага 2:4 Спортинг

    Личные встречи

    История противостояний говорит в пользу «Ромы». Итальянский клуб выиграл обе встречи в Лиге Европы 2021 года, что придает хозяевам уверенность перед предстоящим матчем.

    Последние встречи:

    • Рома 3:1 Брага (2021)
    • Брага 0:2 Рома (2021)
    • Рома 1:1 Брага (2023, товарищеский матч)

    Статистика

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Брага»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Рома» – «Брага»

    Матч обещает быть упорным, учитывая значимость результата для обеих команд. «Рома» постарается использовать преимущество домашнего поля, но оборонительные проблемы могут стать уязвимостью против мощной атаки «Браги». Вероятно, обе команды смогут забить, а итог встречи решат нюансы.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Ромы» – коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ромы» за коэффициент 8.50.

    Благодаря опыту и домашнему преимуществу «Рома» может одержать важную победу, но «Брага» точно окажет серьезное сопротивление.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 10:18
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