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    • Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига, 9 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига, 9 декабря 2024 года

    9 декабря на стадионе Лондон «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в непростой турнирной ситуации и постараются использовать этот матч, чтобы улучшить свое положение.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 14-е место в чемпионате с 15 очками после 14 туров. Несмотря на неудачную серию матчей, команда демонстрирует неплохую результативность, забивая в 3 последних матчах подряд. В то же время оборона остается уязвимой, что подтверждается 11 пропущенными голами в последних 5 играх. Лидер атаки команды, Джеррод Боуэн, забил 4 гола в этом сезоне, и его действия будут ключевыми в атаке хозяев.

    Последние матчи «Вест Хэм»:

    • Лестер 3:1 Вест Хэм
    • Вест Хэм 2:5 Арсенал
    • Ньюкасл 0:2 Вест Хэм
    • Вест Хэм 0:0 Эвертон
    • Ноттингем Форест 3:0 Вест Хэм

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» находится в зоне вылета на 19-м месте, имея в активе 9 очков. Несмотря на сложное положение, команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако оборона «Волков» оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов за этот же период. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, с 7 голами в 15 матчах может стать главной угрозой для обороны «Вест Хэма».

    Последние матчи «Вулверхэмптон»:

    • Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
    • Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
    • Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
    • Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон
    • Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас

    Личные встречи

    История очных противостояний говорит в пользу «Вест Хэма», который выигрывал 4 последних матча на своем поле против «Вулверхэмптона». При этом «Вулверхэмптон» стабильно забивает в большинстве игр, что может сделать этот матч результативным.

    Последние встречи:

    • 06.04.2024: Вулверхэмптон 1:2 Вест Хэм
    • 17.12.2023: Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон
    • 14.01.2023: Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
    • 01.10.2022: Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон

    Статистика

    «Вест Хэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    «Вулверхэмптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»

    «Вест Хэм» имеет преимущество в виде домашнего поля и более успешной статистики в очных встречах. Однако слабая игра в обороне может дать шанс «Вулверхэмптону» забить хотя бы один гол. Обе команды испытывают трудности в защите, поэтому можно ожидать результативного матча.

    Ожидаемый итог: «Вест Хэм» использует преимущество домашнего поля, но «Вулверхэмптон» сможет ответить своими атакующими действиями.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вест Хэма» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: Победа «Вест Хэма» 2:1 за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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