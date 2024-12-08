9 декабря на стадионе Лондон «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в непростой турнирной ситуации и постараются использовать этот матч, чтобы улучшить свое положение.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 14-е место в чемпионате с 15 очками после 14 туров. Несмотря на неудачную серию матчей, команда демонстрирует неплохую результативность, забивая в 3 последних матчах подряд. В то же время оборона остается уязвимой, что подтверждается 11 пропущенными голами в последних 5 играх. Лидер атаки команды, Джеррод Боуэн, забил 4 гола в этом сезоне, и его действия будут ключевыми в атаке хозяев.

Последние матчи «Вест Хэм»:

Лестер 3:1 Вест Хэм

Вест Хэм 2:5 Арсенал

Ньюкасл 0:2 Вест Хэм

Вест Хэм 0:0 Эвертон

Ноттингем Форест 3:0 Вест Хэм

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится в зоне вылета на 19-м месте, имея в активе 9 очков. Несмотря на сложное положение, команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако оборона «Волков» оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов за этот же период. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, с 7 голами в 15 матчах может стать главной угрозой для обороны «Вест Хэма».

Последние матчи «Вулверхэмптон»:

Эвертон 4:0 Вулверхэмптон

Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон

Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас

Личные встречи

История очных противостояний говорит в пользу «Вест Хэма», который выигрывал 4 последних матча на своем поле против «Вулверхэмптона». При этом «Вулверхэмптон» стабильно забивает в большинстве игр, что может сделать этот матч результативным.

Последние встречи:

06.04.2024: Вулверхэмптон 1:2 Вест Хэм

17.12.2023: Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон

14.01.2023: Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм

01.10.2022: Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон

Статистика

«Вест Хэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Вулверхэмптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» имеет преимущество в виде домашнего поля и более успешной статистики в очных встречах. Однако слабая игра в обороне может дать шанс «Вулверхэмптону» забить хотя бы один гол. Обе команды испытывают трудности в защите, поэтому можно ожидать результативного матча.

Ожидаемый итог: «Вест Хэм» использует преимущество домашнего поля, но «Вулверхэмптон» сможет ответить своими атакующими действиями.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вест Хэма» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Вест Хэма» 2:1 за коэффициент 8.50.

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