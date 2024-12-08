9 декабря на стадионе Лондон «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды находятся в непростой турнирной ситуации и постараются использовать этот матч, чтобы улучшить свое положение.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает 14-е место в чемпионате с 15 очками после 14 туров. Несмотря на неудачную серию матчей, команда демонстрирует неплохую результативность, забивая в 3 последних матчах подряд. В то же время оборона остается уязвимой, что подтверждается 11 пропущенными голами в последних 5 играх. Лидер атаки команды, Джеррод Боуэн, забил 4 гола в этом сезоне, и его действия будут ключевыми в атаке хозяев.
Последние матчи «Вест Хэм»:
- Лестер 3:1 Вест Хэм
- Вест Хэм 2:5 Арсенал
- Ньюкасл 0:2 Вест Хэм
- Вест Хэм 0:0 Эвертон
- Ноттингем Форест 3:0 Вест Хэм
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» находится в зоне вылета на 19-м месте, имея в активе 9 очков. Несмотря на сложное положение, команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако оборона «Волков» оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов за этот же период. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, с 7 голами в 15 матчах может стать главной угрозой для обороны «Вест Хэма».
Последние матчи «Вулверхэмптон»:
- Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
- Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
- Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон
- Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас
Личные встречи
История очных противостояний говорит в пользу «Вест Хэма», который выигрывал 4 последних матча на своем поле против «Вулверхэмптона». При этом «Вулверхэмптон» стабильно забивает в большинстве игр, что может сделать этот матч результативным.
Последние встречи:
- 06.04.2024: Вулверхэмптон 1:2 Вест Хэм
- 17.12.2023: Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон
- 14.01.2023: Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
- 01.10.2022: Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон
Статистика
«Вест Хэм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
«Вулверхэмптон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»
«Вест Хэм» имеет преимущество в виде домашнего поля и более успешной статистики в очных встречах. Однако слабая игра в обороне может дать шанс «Вулверхэмптону» забить хотя бы один гол. Обе команды испытывают трудности в защите, поэтому можно ожидать результативного матча.
Ожидаемый итог: «Вест Хэм» использует преимущество домашнего поля, но «Вулверхэмптон» сможет ответить своими атакующими действиями.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вест Хэма» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: Победа «Вест Хэма» 2:1 за коэффициент 8.50.
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