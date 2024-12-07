8 декабря на стадионе «Бутарке» в рамках 16-го тура Ла Лиги встречаются «Леганес» и «Реал Сосьедад». Обе команды находятся в разных состояниях на старте декабря: «Реал Сосьедад» показывает отличные результаты, а «Леганес» борется за выживание. Тем не менее, в очных встречах на поле «Леганес» всегда способен создать проблемы для гостей, что делает этот матч еще более интересным.

«Леганес» занимает 15-е место в таблице с 15 очками после 15 туров, что ставит команду в зону борьбы за выживание. Несмотря на слабые результаты в последних играх, в атаке команда способна создавать моменты, забив 7 голов в последних 5 матчах. Однако, оборона «Леганеса» явно вызывает опасения, поскольку команда пропускает в среднем 2 гола за матч в последние недели. Это делает ее уязвимой, особенно против сильных атакующих команд, таких как «Реал Сосьедад».

Последние матчи «Леганес»:

Эстепона 2:2 Леганес (Кубок)

Алавес 1:1 Леганес

Леганес 0:3 Реал Мадрид

Леганес 1:0 Севилья

Жирона 4:3 Леганес

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» идет на 9-м месте с 21 очком, показывая отличные результаты в последних играх. В атаке команда забивает в среднем 2 гола за матч, а в обороне команда выглядит надежно, пропустив всего 1 гол в последних 5 играх. В последних трех матчах «Реал Сосьедад» не пропустил ни одного мяча, что подчеркивает их силу в защите. В игре против «Леганеса» они будут фаворитами, но важно помнить, что на выезде эта команда не всегда демонстрирует стабильные результаты.

Последние матчи «Реал Сосьедад»:

Конкенсе 0:1 Реал Сосьедад (Кубок)

Реал Сосьедад 2:0 Бетис

Реал Сосьедад 2:0 Аякс (Лига Европы)

Атлетик 1:0 Реал Сосьедад

Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад (Кубок)

Личные встречи

В последних 5 очных матчах «Реал Сосьедад» не проигрывает в 4 из них, что дает им уверенность перед встречей с «Леганесом». Несмотря на то, что «Леганес» часто забивает в домашних играх, «Реал Сосьедад» стабильно сохраняет за собой преимущество в этих поединках. В последних матчах команды демонстрировали яркие атакующие действия, что может сказаться и на текущем поединке.

Последние встречи:

Леганес 2:3 Реал Сосьедад (Кубок, 05.01.2022)

Леганес 2:1 Реал Сосьедад (02.02.2020)

Реал Сосьедад 1:1 Леганес (08.11.2019)

Реал Сосьедад 3:0 Леганес (16.02.2019)

Леганес 2:2 Реал Сосьедад (24.08.2018)

Статистика команд

«Леганес»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 7 из 10 последних матчей

«Реал Сосьедад»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Побеждает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Леганес» – «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» выглядит фаворитом в этом матче, учитывая стабильность их игры в атаке и надежность в обороне. В отличие от «Леганеса», который продолжает испытывать проблемы в защите, «Реал Сосьедад» скорее всего будет контролировать матч, создавая опасные моменты. «Леганес» способен забить дома, но его оборона вряд ли выдержит натиск гостей, которые уверенно действуют в последних играх.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ожидается, что обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Реал Сосьедад» за коэффициент 9.00.

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