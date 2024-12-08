Леганес
08.12.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
0 : 3
Завершен
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Реал Сосьедад
14' Б. Мендес
78' А. Барренечеа
90+2' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Хави Эрнандес
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
12
Валентен Розье
ПЗ
5
Ренато Тапиа
ОП
17
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
7
Оскар Родригес
АП
19
Диего Гарсия
ЦФ
9
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
27
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
4
Мартин Субименди
ЦП
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
23
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леганес
36
Álvaro Abajas
ВР
1
Хуан Сориано
ВР
4
Джексон Поросо
ЦЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Iker Bachiller
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
24
Хулиан Чикко
ОП
27
Naim García
ЦП
21
Роберто Лопес
АП
11
Хуан Крус
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
12
Хави Лопес
ЛЗ
31
Jon Martin Vicente
ЦЗ
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
34
Иньяки Руперес
ПЗ
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
28
Пабло Марин
АП
25
Йон Магунаселайя
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Шеральдо Бекер
ПВ
40
A. Mariezkurrena
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
20
Эрнандес
6
Гонсалес
22
Настасич
12
Розье
5
Тапиа
17
Нею
8
Сиссе
7
Родригес
9
де ла Фуэнте
19
Гарсия
3-2-2-3
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
5
Субельдия
27
Арамбуру
17
Гомес
24
Сучич
4
Субименди
14
Кубо
23
Мендес
10
Оярсабаль
8
Сиссе
11
Крус
11
Крус
8
Сиссе
5
Тапиа
23
Эль-Хаддади
23
Эль-Хаддади
5
Тапиа
3
Муньос
12
Лопес
12
Лопес
3
Муньос
4
Субименди
16
Оласагасти
16
Оласагасти
4
Субименди
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
14
Кубо
11
Бекер
11
Бекер
14
Кубо
Остались в запасе
Леганес
Реал Сосьедад
36
Álvaro Abajas
ВР
1
Хуан Сориано
ВР
4
Джексон Поросо
ЦЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Iker Bachiller
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
24
Хулиан Чикко
ОП
27
Naim García
ЦП
21
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Унаи Марреро
ВР
31
Jon Martin Vicente
ЦЗ
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
34
Иньяки Руперес
ПЗ
28
Пабло Марин
АП
25
Йон Магунаселайя
АП
40
A. Mariezkurrena
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
36
Álvaro Abajas
ВР
1
Хуан Сориано
ВР
4
Джексон Поросо
ЦЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Iker Bachiller
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
24
Хулиан Чикко
ОП
27
Naim García
ЦП
21
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
31
Jon Martin Vicente
ЦЗ
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
34
Иньяки Руперес
ПЗ
28
Пабло Марин
АП
25
Йон Магунаселайя
АП
40
A. Mariezkurrena
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
15
Офсайды
5
1
Количество передач
424
329
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Реал Сосьедад», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».