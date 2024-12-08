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    • «Леганес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

    «Леганес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

    Леганес
    08.12.2024, воскресенье, 16:00
    Испания. Примера, 16 тур
    0 : 3
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Реал Сосьедад
    14' Б. Мендес
    78' А. Барренечеа
    90+2' М. Оярсабаль
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Леганес
    13
    Марко Дмитрович
    ВР
    20
    Хави Эрнандес
    ЛЗ
    6
    Серхио Гонсалес
    (К) ЦЗ
    22
    Матия Настасич
    ЦЗ
    12
    Валентен Розье
    ПЗ
    5
    Ренато Тапиа
    ОП
    17
    Иван Нею
    ОП
    8
    Сейдуба Сиссе
    ЦП
    7
    Оскар Родригес
    АП
    19
    Диего Гарсия
    ЦФ
    9
    Мигель де ла Фуэнте
    ЦФ
    Главный тренер
    Борха Хименес
    Реал Сосьедад
    1
    Алекс Ремиро
    ВР
    3
    Айэн Муньос
    ЛЗ
    17
    Серхио Гомес
    ЛЗ
    21
    Наиф Агер
    ЦЗ
    5
    Игор Субельдия
    ЦЗ
    27
    Хон Арамбуру
    ПЗ
    24
    Лука Сучич
    ЦП
    4
    Мартин Субименди
    ЦП
    10
    Микель Оярсабаль
    (К) ЛВ
    23
    Брайс Мендес
    ПВ
    14
    Такефуса Кубо
    ПВ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Леганес
    36
    Álvaro Abajas
    ВР
    1
    Хуан Сориано
    ВР
    4
    Джексон Поросо
    ЦЗ
    3
    Хорхе Саэнс
    ЦЗ
    28
    Iker Bachiller
    ЦЗ
    2
    Адрия Альтимира
    ПЗ
    24
    Хулиан Чикко
    ОП
    27
    Naim García
    ЦП
    21
    Роберто Лопес
    АП
    11
    Хуан Крус
    АП
    23
    Мунир Эль-Хаддади
    ЦФ
    Реал Сосьедад
    13
    Унаи Марреро
    ВР
    12
    Хави Лопес
    ЛЗ
    31
    Jon Martin Vicente
    ЦЗ
    15
    Урко Гонсалес
    ЦЗ
    34
    Иньяки Руперес
    ПЗ
    16
    Йон-Андер Оласагасти
    ЦП
    28
    Пабло Марин
    АП
    25
    Йон Магунаселайя
    АП
    7
    Андер Барренечеа
    ЛВ
    11
    Шеральдо Бекер
    ПВ
    40
    A. Mariezkurrena
    ЦФ
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    4-2-1-1-2
    13
    Дмитрович
    20
    Эрнандес
    6
    Гонсалес
    22
    Настасич
    12
    Розье
    5
    Тапиа
    17
    Нею
    8
    Сиссе
    7
    Родригес
    9
    де ла Фуэнте
    19
    Гарсия
    3-2-2-3
    1
    Ремиро
    3
    Муньос
    21
    Агер
    5
    Субельдия
    27
    Арамбуру
    17
    Гомес
    24
    Сучич
    4
    Субименди
    14
    Кубо
    23
    Мендес
    10
    Оярсабаль
    8
    Сиссе
    11
    Крус
    11
    Крус
    8
    Сиссе
    5
    Тапиа
    23
    Эль-Хаддади
    23
    Эль-Хаддади
    5
    Тапиа
    3
    Муньос
    12
    Лопес
    12
    Лопес
    3
    Муньос
    4
    Субименди
    16
    Оласагасти
    16
    Оласагасти
    4
    Субименди
    17
    Гомес
    7
    Барренечеа
    7
    Барренечеа
    17
    Гомес
    14
    Кубо
    11
    Бекер
    11
    Бекер
    14
    Кубо
    Остались в запасе
    Леганес
    Реал Сосьедад
    36
    Álvaro Abajas
    ВР
    1
    Хуан Сориано
    ВР
    4
    Джексон Поросо
    ЦЗ
    3
    Хорхе Саэнс
    ЦЗ
    28
    Iker Bachiller
    ЦЗ
    2
    Адрия Альтимира
    ПЗ
    24
    Хулиан Чикко
    ОП
    27
    Naim García
    ЦП
    21
    Роберто Лопес
    АП
    Главный тренер
    Борха Хименес
    13
    Унаи Марреро
    ВР
    31
    Jon Martin Vicente
    ЦЗ
    15
    Урко Гонсалес
    ЦЗ
    34
    Иньяки Руперес
    ПЗ
    28
    Пабло Марин
    АП
    25
    Йон Магунаселайя
    АП
    40
    A. Mariezkurrena
    ЦФ
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Остались в запасе
    36
    Álvaro Abajas
    ВР
    1
    Хуан Сориано
    ВР
    4
    Джексон Поросо
    ЦЗ
    3
    Хорхе Саэнс
    ЦЗ
    28
    Iker Bachiller
    ЦЗ
    2
    Адрия Альтимира
    ПЗ
    24
    Хулиан Чикко
    ОП
    27
    Naim García
    ЦП
    21
    Роберто Лопес
    АП
    Остались в запасе
    13
    Унаи Марреро
    ВР
    31
    Jon Martin Vicente
    ЦЗ
    15
    Урко Гонсалес
    ЦЗ
    34
    Иньяки Руперес
    ПЗ
    28
    Пабло Марин
    АП
    25
    Йон Магунаселайя
    АП
    40
    A. Mariezkurrena
    ЦФ
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    Главный тренер
    Борха Хименес
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    11
    15
    Удары в створ
    2
    5
    Владение мячом %
    56
    44
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    5
    3
    Нарушения
    12
    15
    Офсайды
    5
    1
    Количество передач
    424
    329
    Сейвы
    2
    2
    Точность передач %
    74
    75
    Удары мимо ворот
    6
    3
    Блокированные удары
    3
    7
    Удары из пределов штрафной
    5
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    4
    xG (ожидаемые голы)
    0.64
    1.75

    Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Реал Сосьедад», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Реал Сосьедад»

    Леганес-Реал Сосьедад матч 8 декабря

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    Прогноз на точный счет матча «Леганес» – «Реал Сосьедад», Ла Лига, 8 декабря 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    08.12.2024 15:07
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