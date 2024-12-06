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    • Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря 2024 года на стадионе Хольштайн в Шлезвиге состоится матч 13-го тура Бундеслиги между «Хольштайн» и «РБ Лейпциг». Встреча обещает быть интересной, с учетом последних результатов обеих команд и их положения в турнирной таблице.

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, занимая 17-е место с 5 очками после 12 туров. Команда не может избежать неудач в последних играх, проиграв три подряд в Бундеслиге, и находится в кризисной форме. В последних 5 матчах «Хольштайн» забил всего 3 гола, что указывает на явную проблему с атакой. В то же время они пропустили 11 голов, что делает их оборону очень уязвимой. В последние игры «Хольштайн» демонстрирует недостаточную плотность в обороне, что, скорее всего, отразится и на предстоящем матче с «РБ Лейпциг».

    Последние матчи «Хольштайна»:

    • 29 ноября 2024: Санкт-Паули 3:1 «Хольштайн»
    • 24 ноября 2024: «Хольштайн» 0:3 Майнц
    • 9 ноября 2024: Вердер 2:1 «Хольштайн»
    • 2 ноября 2024: «Хольштайн» 1:0 Хайденхайм
    • 29 октября 2024: Кельн 3:0 «Хольштайн»

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» располагается на 4-й позиции с 21 очком, но команда испытывает проблемы с результативностью в последних играх. Они не могут выиграть в последних 4 матчах Бундеслиги, из которых три завершились поражением. Однако несмотря на плохие результаты в гостевых играх, «РБ Лейпциг» все равно выглядит гораздо сильнее своего соперника. Лейпциг атакует довольно активно, но также имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 2 гола за матч в последних играх.

    Последние матчи «РБ Лейпцига»:

    • 4 декабря 2024: «РБ Лейпциг» 3:0 Айнтрахт Ф
    • 30 ноября 2024: «РБ Лейпциг» 1:5 Вольфсбург
    • 26 ноября 2024: Интер 1:0 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
    • 23 ноября 2024: Хоффенхайм 4:3 «РБ Лейпциг»
    • 9 ноября 2024: «РБ Лейпциг» 0:0 Боруссия М

    Личные встречи

    История личных встреч между «Хольштайном» и «РБ Лейпцигом» свидетельствует о небольшом доминировании гостей. В последние 6 матчей против этого соперника, «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза и один раз сыграл вничью. Также стоит отметить, что «Хольштайн» не одерживал победу над «РБ Лейпцигом» с 2013 года. Учитывая текущую форму обеих команд и их результаты в последних играх, можно ожидать, что и в этом матче «РБ Лейпциг» возьмет верх.

    Последние встречи:

    • 22 февраля 2014 года: «Хольштайн» 0:2 «РБ Лейпциг»
    • 3 сентября 2013 года: «РБ Лейпциг» 3:1 «Хольштайн»
    • 21 апреля 2012 года: «Хольштайн» 1:0 «РБ Лейпциг»
    • 13 ноября 2011 года: «РБ Лейпциг» 2:1 «Хольштайн»
    • 18 февраля 2011 года: «РБ Лейпциг» 1:5 «Хольштайн»

    Статистика

    «Хольштайн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия без побед: 3 матча

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия без побед в гостях: 4 матча

    Прогноз на матч «Хольштайн» – «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» значительно сильнее «Хольштайна» и, несмотря на текущие проблемы в игре в гостях, остается фаворитом встречи. Команда имеет гораздо больший атакующий потенциал и способность забивать, что может привести к крупной победе. «Хольштайн» в свою очередь имеет серьезные проблемы в обороне, что, скорее всего, будет использовать «РБ Лейпциг» в своей атакующей игре. Важно отметить, что «Хольштайн» не забивает много в последних играх, и их атакующие действия не представляют особой угрозы для мощной обороны «РБ Лейпцига».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.55
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.95

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» с точным счетом 3:0 на коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 13:27
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