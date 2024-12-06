7 декабря 2024 года на стадионе Хольштайн в Шлезвиге состоится матч 13-го тура Бундеслиги между «Хольштайн» и «РБ Лейпциг». Встреча обещает быть интересной, с учетом последних результатов обеих команд и их положения в турнирной таблице.

«Хольштайн»

«Хольштайн» продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы, занимая 17-е место с 5 очками после 12 туров. Команда не может избежать неудач в последних играх, проиграв три подряд в Бундеслиге, и находится в кризисной форме. В последних 5 матчах «Хольштайн» забил всего 3 гола, что указывает на явную проблему с атакой. В то же время они пропустили 11 голов, что делает их оборону очень уязвимой. В последние игры «Хольштайн» демонстрирует недостаточную плотность в обороне, что, скорее всего, отразится и на предстоящем матче с «РБ Лейпциг».

Последние матчи «Хольштайна»:

29 ноября 2024: Санкт-Паули 3:1 «Хольштайн»

24 ноября 2024: «Хольштайн» 0:3 Майнц

9 ноября 2024: Вердер 2:1 «Хольштайн»

2 ноября 2024: «Хольштайн» 1:0 Хайденхайм

29 октября 2024: Кельн 3:0 «Хольштайн»

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» располагается на 4-й позиции с 21 очком, но команда испытывает проблемы с результативностью в последних играх. Они не могут выиграть в последних 4 матчах Бундеслиги, из которых три завершились поражением. Однако несмотря на плохие результаты в гостевых играх, «РБ Лейпциг» все равно выглядит гораздо сильнее своего соперника. Лейпциг атакует довольно активно, но также имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 2 гола за матч в последних играх.

Последние матчи «РБ Лейпцига»:

4 декабря 2024: «РБ Лейпциг» 3:0 Айнтрахт Ф

30 ноября 2024: «РБ Лейпциг» 1:5 Вольфсбург

26 ноября 2024: Интер 1:0 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)

23 ноября 2024: Хоффенхайм 4:3 «РБ Лейпциг»

9 ноября 2024: «РБ Лейпциг» 0:0 Боруссия М

Личные встречи

История личных встреч между «Хольштайном» и «РБ Лейпцигом» свидетельствует о небольшом доминировании гостей. В последние 6 матчей против этого соперника, «РБ Лейпциг» выиграл 3 раза и один раз сыграл вничью. Также стоит отметить, что «Хольштайн» не одерживал победу над «РБ Лейпцигом» с 2013 года. Учитывая текущую форму обеих команд и их результаты в последних играх, можно ожидать, что и в этом матче «РБ Лейпциг» возьмет верх.

Последние встречи:

22 февраля 2014 года: «Хольштайн» 0:2 «РБ Лейпциг»

3 сентября 2013 года: «РБ Лейпциг» 3:1 «Хольштайн»

21 апреля 2012 года: «Хольштайн» 1:0 «РБ Лейпциг»

13 ноября 2011 года: «РБ Лейпциг» 2:1 «Хольштайн»

18 февраля 2011 года: «РБ Лейпциг» 1:5 «Хольштайн»

Статистика

«Хольштайн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 3 матча

«РБ Лейпциг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия без побед в гостях: 4 матча

Прогноз на матч «Хольштайн» – «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» значительно сильнее «Хольштайна» и, несмотря на текущие проблемы в игре в гостях, остается фаворитом встречи. Команда имеет гораздо больший атакующий потенциал и способность забивать, что может привести к крупной победе. «Хольштайн» в свою очередь имеет серьезные проблемы в обороне, что, скорее всего, будет использовать «РБ Лейпциг» в своей атакующей игре. Важно отметить, что «Хольштайн» не забивает много в последних играх, и их атакующие действия не представляют особой угрозы для мощной обороны «РБ Лейпцига».

Рекомендации для ставок:

Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 1.55

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» с точным счетом 3:0 на коэффициент 9.50.

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