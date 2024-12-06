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    • Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Вердер», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Вердер», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря 2024 года на стадионе Рурштадион в Бохуме состоится матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречаются «Бохум» и «Вердер». Ожидается, что гости будут явными фаворитами этого поединка, учитывая текущую форму и статистику обеих команд.

    «Бохум»

    «Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, занимая 18-е место с 2 очками после 12 туров. Команда не выигрывает в последних 14 матчах, что свидетельствует о больших проблемах как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Бохум» забил всего 5 голов и пропустил 11. Это подтверждает их уязвимость в обороне, где они пропускают в среднем более 2 голов за матч. В этом сезоне у «Бохума» не удается на длительный срок показывать хорошие результаты, что оставляет их на последнем месте в таблице.

    Последние матчи «Бохума»:

    • Аугсбург 1:0 «Бохум»
    • Штутгарт 2:0 «Бохум»
    • Товарищеский матч: «Бохум» 2:0 Ден Босх
    • «Бохум» 1:1 Байер
    • Айнтрахт Ф 7:2 «Бохум»

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 12-е место с 16 очками после 12 туров и выглядит значительно сильнее соперника. Несмотря на определенные проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх, атакующие действия команды остаются на высоком уровне. За те же 5 матчей «Вердер» забил 6 голов, что свидетельствует о хорошей атакующей линии. Несмотря на недавние ничьи, «Вердер» выглядит фаворитом в этом поединке и должен продемонстрировать сильную игру в нападении.

    Последние матчи «Вердера»:

    • Кубок: «Вердер» 1:0 Дармштадт
    • «Вердер» 2:2 Штутгарт
    • Айнтрахт Ф 1:0 «Вердер»
    • «Вердер» 2:1 Хольштайн Киль
    • Боруссия М 4:1 «Вердер»

    Личные встречи

    История личных встреч последних лет показывает явное преимущество «Вердера». В последних 8 матчах команда не потерпела ни одного поражения и регулярно забивает в ворота «Бохума». Ожидается, что эта тенденция продолжится, и «Вердер» вновь победит в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Вердер» 4:1 «Бохум» (18 мая 2024)
    • «Бохум» 1:1 «Вердер» (14 января 2024)
    • «Вердер» 3:0 «Бохум» (25 февраля 2023)
    • «Бохум» 0:2 «Вердер» (3 сентября 2022)

    Статистика

    «Бохум»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия без побед: 14 матчей

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без поражений: 8 матчей

    Прогноз на матч «Бохум» – «Вердер»

    В этом матче «Вердер» будет явным фаворитом. Несмотря на проблемы в обороне, команда обладает сильным атакующим потенциалом, а «Бохум» вряд ли сможет остановить напор соперника. Ожидается, что «Вердер» забьет минимум два гола, а «Бохум» не сможет избежать поражения, несмотря на возможные моменты в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вердера» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: Победа «Вердера» с точным счетом 3:1 на коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 13:24
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