7 декабря 2024 года на стадионе Рурштадион в Бохуме состоится матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречаются «Бохум» и «Вердер». Ожидается, что гости будут явными фаворитами этого поединка, учитывая текущую форму и статистику обеих команд.

«Бохум»

«Бохум» продолжает бороться за выживание в Бундеслиге, занимая 18-е место с 2 очками после 12 туров. Команда не выигрывает в последних 14 матчах, что свидетельствует о больших проблемах как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Бохум» забил всего 5 голов и пропустил 11. Это подтверждает их уязвимость в обороне, где они пропускают в среднем более 2 голов за матч. В этом сезоне у «Бохума» не удается на длительный срок показывать хорошие результаты, что оставляет их на последнем месте в таблице.

Последние матчи «Бохума»:

Аугсбург 1:0 «Бохум»

Штутгарт 2:0 «Бохум»

Товарищеский матч: «Бохум» 2:0 Ден Босх

«Бохум» 1:1 Байер

Айнтрахт Ф 7:2 «Бохум»

«Вердер»

«Вердер» занимает 12-е место с 16 очками после 12 туров и выглядит значительно сильнее соперника. Несмотря на определенные проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх, атакующие действия команды остаются на высоком уровне. За те же 5 матчей «Вердер» забил 6 голов, что свидетельствует о хорошей атакующей линии. Несмотря на недавние ничьи, «Вердер» выглядит фаворитом в этом поединке и должен продемонстрировать сильную игру в нападении.

Последние матчи «Вердера»:

Кубок: «Вердер» 1:0 Дармштадт

«Вердер» 2:2 Штутгарт

Айнтрахт Ф 1:0 «Вердер»

«Вердер» 2:1 Хольштайн Киль

Боруссия М 4:1 «Вердер»

Личные встречи

История личных встреч последних лет показывает явное преимущество «Вердера». В последних 8 матчах команда не потерпела ни одного поражения и регулярно забивает в ворота «Бохума». Ожидается, что эта тенденция продолжится, и «Вердер» вновь победит в предстоящем матче.

Последние встречи:

«Вердер» 4:1 «Бохум» (18 мая 2024)

«Бохум» 1:1 «Вердер» (14 января 2024)

«Вердер» 3:0 «Бохум» (25 февраля 2023)

«Бохум» 0:2 «Вердер» (3 сентября 2022)

Статистика

«Бохум»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 14 матчей

«Вердер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без поражений: 8 матчей

Прогноз на матч «Бохум» – «Вердер»

В этом матче «Вердер» будет явным фаворитом. Несмотря на проблемы в обороне, команда обладает сильным атакующим потенциалом, а «Бохум» вряд ли сможет остановить напор соперника. Ожидается, что «Вердер» забьет минимум два гола, а «Бохум» не сможет избежать поражения, несмотря на возможные моменты в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вердера» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Вердера» с точным счетом 3:1 на коэффициент 7.50.

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