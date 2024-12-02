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    • Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Дармштадт», Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Дармштадт», Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

    3 декабря на стадионе «Везерштадион» в Бремене «Вердер» встретится с «Дармштадтом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Обе команды в последнее время демонстрируют разные результаты в чемпионатах и турнирах, но в Кубке ожидается напряженная борьба, так как этот турнир дает шанс показать себя для обеих сторон.

    «Вердер»

    «Вердер» выглядит уверенно в Кубке, выиграв свой последний матч против «Падерборна» (0:1). Команда не проигрывает в последних 7 домашних встречах против «Дармштадта», что подчеркивает их доминирование в личных встречах. Однако текущая форма команды в Бундеслиге вызывает вопросы. В последних 5 матчах «Вердер» забил 6 голов, но также пропустил 8, что свидетельствует о нестабильности в обороне. В атаке основную роль играет бомбардир команды, Валентин Кастельянос, но коллективу предстоит много работы в обороне.

    Последние матчи «Вердер»:

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 8 матчах подряд, и продолжает показывать свою атакующую мощь. В последних 5 играх они забили 13 голов и пропустили 5, что демонстрирует сильную игру в атаке, но уязвимость в обороне. Команда борется за выживание в чемпионате, но в Кубке они продемонстрировали уверенную победу над «Динамо Дрезден» (2:3). В атаке лидирует Роберто Пикколи, который нацелен на ворота и активно помогает команде.

    Последние матчи «Дармштадт»:

    Личные встречи

    История последних очных встреч показывает явное преимущество «Вердера», который не проигрывает «Дармштадту» дома с 2017 года. Однако «Дармштадт» сумел одержать победу в первом круге текущего сезона Бундеслиги (4:2), что показывает, что у команды есть потенциал для хорошей игры против более сильных соперников.

    Последние встречи:

    • «Вердер» 1:1 «Дармштадт» (Бундеслига, февраль 2024)
    • «Дармштадт» 4:2 «Вердер» (Бундеслига, октябрь 2023)
    • «Вердер» 1:0 «Дармштадт» (Вторая Бундеслига, март 2022)
    • «Дармштадт» 3:0 «Вердер» (Вторая Бундеслига, октябрь 2021)

    Статистика

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед: 1 матч в Кубке

    «Дармштадт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 8 матчей подряд

    Прогноз на матч «Вердер» – «Дармштадт»

    «Вердер» дома не проигрывает «Дармштадту» уже 7 матчей подряд, что говорит о их преимуществах на родном стадионе. Тем не менее, «Дармштадт» также демонстрирует хорошую форму и высокую результативность в атаке, что дает надежду на опасность для ворот хозяев. Ожидается, что в этом матче обе команды смогут отличиться, однако «Вердер» все же будет иметь небольшое преимущество благодаря игре дома и хорошей атаке.

    В этой встрече ожидается борьба на каждом участке поля, но опыт и стабильно сильная игра «Вердера» на домашнем стадионе должны склонить чашу весов в их сторону.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вердер» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Вердера» за коэффициент 10.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 10:56
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