3 декабря на стадионе «Везерштадион» в Бремене «Вердер» встретится с «Дармштадтом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Обе команды в последнее время демонстрируют разные результаты в чемпионатах и турнирах, но в Кубке ожидается напряженная борьба, так как этот турнир дает шанс показать себя для обеих сторон.
«Вердер»
«Вердер» выглядит уверенно в Кубке, выиграв свой последний матч против «Падерборна» (0:1). Команда не проигрывает в последних 7 домашних встречах против «Дармштадта», что подчеркивает их доминирование в личных встречах. Однако текущая форма команды в Бундеслиге вызывает вопросы. В последних 5 матчах «Вердер» забил 6 голов, но также пропустил 8, что свидетельствует о нестабильности в обороне. В атаке основную роль играет бомбардир команды, Валентин Кастельянос, но коллективу предстоит много работы в обороне.
Последние матчи «Вердер»:
- «Штутгарт» 2:2 «Вердер»
- «Айнтрахт Ф» 1:0 «Вердер»
- «Вердер» 2:1 «Хольштайн Киль»
- «Боруссия М» 4:1 «Вердер»
- «Падерборн» 0:1 «Вердер» (Кубок)
«Дармштадт»
«Дармштадт» находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 8 матчах подряд, и продолжает показывать свою атакующую мощь. В последних 5 играх они забили 13 голов и пропустили 5, что демонстрирует сильную игру в атаке, но уязвимость в обороне. Команда борется за выживание в чемпионате, но в Кубке они продемонстрировали уверенную победу над «Динамо Дрезден» (2:3). В атаке лидирует Роберто Пикколи, который нацелен на ворота и активно помогает команде.
Последние матчи «Дармштадт»:
- «Дармштадт» 0:0 «Пройссен»
- «Ганновер» 1:2 «Дармштадт»
- «Дармштадт» 3:1 «Герта»
- «Гройтер Фюрт» 1:5 «Дармштадт»
- «Динамо Дрезден» 2:3 «Дармштадт» (Кубок)
Личные встречи
История последних очных встреч показывает явное преимущество «Вердера», который не проигрывает «Дармштадту» дома с 2017 года. Однако «Дармштадт» сумел одержать победу в первом круге текущего сезона Бундеслиги (4:2), что показывает, что у команды есть потенциал для хорошей игры против более сильных соперников.
Последние встречи:
- «Вердер» 1:1 «Дармштадт» (Бундеслига, февраль 2024)
- «Дармштадт» 4:2 «Вердер» (Бундеслига, октябрь 2023)
- «Вердер» 1:0 «Дармштадт» (Вторая Бундеслига, март 2022)
- «Дармштадт» 3:0 «Вердер» (Вторая Бундеслига, октябрь 2021)
Статистика
«Вердер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия побед: 1 матч в Кубке
«Дармштадт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений: 8 матчей подряд
Прогноз на матч «Вердер» – «Дармштадт»
«Вердер» дома не проигрывает «Дармштадту» уже 7 матчей подряд, что говорит о их преимуществах на родном стадионе. Тем не менее, «Дармштадт» также демонстрирует хорошую форму и высокую результативность в атаке, что дает надежду на опасность для ворот хозяев. Ожидается, что в этом матче обе команды смогут отличиться, однако «Вердер» все же будет иметь небольшое преимущество благодаря игре дома и хорошей атаке.
В этой встрече ожидается борьба на каждом участке поля, но опыт и стабильно сильная игра «Вердера» на домашнем стадионе должны склонить чашу весов в их сторону.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вердер» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Вердера» за коэффициент 10.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!