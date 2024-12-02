3 декабря на стадионе Сан-Сиро в Милане состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, где «Милан» встретится с «Сассуоло». Милан продолжает бороться за высокие позиции в Серии А, в то время как «Сассуоло» набрал отличную форму в последних играх и имеет амбиции продолжить свой путь в Кубке. Ожидается, что это будет напряженная игра с открытым исходом.

«Милан»

«Милан» входит в матч в хорошем настроении, не проигрывая в последних 6 играх. Команда забивает в среднем 2.4 гола за игру, но также допускает пропущенные голы – в среднем 1.2 за матч. В последних играх «Милан» одержал уверенные победы, такие как 3:0 над «Эмполи» и 2:3 над «Слованом Б». Сильной стороной команды является атакующий потенциал, где выделяются игроки, такие как Оливье Жиру и Рафаэль Леау.

Последние матчи «Милана»:

«Сассуоло»

«Сассуоло» продемонстрировал отличные результаты в последних играх, выиграв 4 матча подряд. Команда стабильно забивает, в среднем 2 гола за игру, при этом пропуская всего 0.4 гола за матч. Это говорит о прочной обороне и эффективной атаке. Победы 2:0 над «Лечче» и 4:0 над «Салернитаной» подтверждают, что команда находится в отличной форме. Лидер команды, Доменико Берарди, продолжает быть главной угрозой для соперников.

Последние матчи «Сассуоло»:

Личные встречи

История личных встреч между «Миланом» и «Сассуоло» довольно интересна. В последних трех играх обе команды разделили победы, причем «Милан» одержал победу в двух последних матчах на своем стадионе, в том числе в декабре 2023 года (1:0). Однако стоит отметить, что в последних встречах между командами также случались ничьи и крупные поражения, как в 2022 году, когда «Сассуоло» выиграл 3:1 в Милане.

Последние встречи:

Статистика

«Милан»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 6 матчей

«Сассуоло»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 4 победы подряд

Прогноз на матч «Милан» – «Сассуоло»

В предстоящем поединке «Милан» будет явным фаворитом, несмотря на хорошую форму «Сассуоло». Милан играет дома, где традиционно чувствует себя уверенно. Атака команды выглядит мощной, и, скорее всего, они смогут пробить оборону «Сассуоло», которая, хотя и сильна, может быть уязвима в более сложных матчах. «Сассуоло» покажет сопротивление, но все же не хватит сил на долгосрочный успех против столь амбициозной команды.

Ожидаем победу «Милана», но игра обещает быть довольно открытой, с возможными голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милана» – коэффициент 1.60

– коэффициент 1.60 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Милана» за коэффициент 8.50.

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