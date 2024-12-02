Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Вест Хэм», Премьер-лига, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Вест Хэм», Премьер-лига, 3 декабря 2024 года

    3 декабря 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч 14-го тура Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Вест Хэм». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и для них это важная игра в контексте борьбы за выживание. На данный момент «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками, а «Вест Хэм» идет на 14-й строчке с 15 очками. Обе команды испытывают проблемы в защите, что делает встречу особенно непредсказуемой.

    «Лестер»

    «Лестер» сейчас переживает трудный период. Команда проигрывает в последних трех матчах, а их защита выглядит крайне уязвимой – 15 пропущенных голов за последние 5 игр. Однако, несмотря на проблемы в обороне, команда продолжает забивать – 5 голов в тех же 5 матчах. Джордан Айю, лучший бомбардир с 4 голами, пытается вести команду вперед, но на фоне слабой игры в защите победы добиться сложно. Учитывая текущую форму, «Лестер» вряд ли сможет продемонстрировать стабильную игру, но в атаке они способны забить.

    Последние матчи Лестера:

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» также переживает не лучший отрезок сезона. Несмотря на то, что команда забивает в последних играх (6 голов за последние 5 матчей), их оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных голов за те же 5 встреч. Особенно показательной стала недавняя игра с «Арсеналом», где «Вест Хэм» уступил 2:5. В атаке лидирует Джеррод Боуэн, который забил 4 гола в 15 матчах. Но проблемы в защите команды не позволяют ей стабильно набирать очки, и в предстоящем матче они будут бороться за улучшение своей позиции в турнирной таблице.

    Последние матчи Вест Хэма:

    Личные встречи

    В личных встречах «Лестер» и «Вест Хэм» чаще всего демонстрируют результативные матчи. В последних трех встречах между этими командами было забито много голов, и оба клуба регулярно создают моменты. В последних пяти играх против «Лестера» «Вест Хэм» забивал в 4 из них, что подтверждает их атакующую силу. Однако «Лестер» также имеет положительную статистику на своем поле, выиграв два последних матча у «Вест Хэма».

    Последние встречи:

    • «Лестер» 2:1 «Вест Хэм» (2023)
    • «Вест Хэм» 0:2 «Лестер» (2022)
    • «Лестер» 2:2 «Вест Хэм» (2022)
    • «Вест Хэм» 4:1 «Лестер» (2021)
    • «Вест Хэм» 3:2 «Лестер» (2021)

    Статистика

    Лестер:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15
    • Серия без побед: 3 матча подряд

    Вест Хэм:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без побед: 2 матча подряд

    Прогноз на матч «Лестер» – «Вест Хэм»

    Обе команды испытывают трудности в защите и не могут похвастаться стабильностью, что, скорее всего, приведет к высокорезультативному матчу. «Лестер» будет стараться исправить свою оборонительную игру и использовать домашние преимущества, чтобы набрать очки. Однако «Вест Хэм» имеет сильный атакующий потенциал и способен забить на выезде, несмотря на проблемы в обороне. В этом матче можно ожидать обмен голами и напряженную борьбу за победу, но все же преимущество на стороне гостей, учитывая более стабильную игру в атаке и опыт команды в таких ситуациях.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вест Хэма» – коэффициент 2.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:3 в пользу «Вест Хэма» за коэффициент 12.00.

    Обоснование прогноза: Ожидаем, что матч будет богат на голы. Оба клуба имеют проблемы в обороне, и атакующие действия обеих команд способны привести к результативному исходу. «Вест Хэм» способен забить на выезде, а «Лестер» будет бороться за очки, что приведет к итоговому поражению с минимальной разницей в счете.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Ван Нистелрой одержал первую победу после назначения в «Лестер»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 