3 декабря 2024 года на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч 14-го тура Премьер-лиги, в котором «Лестер» примет «Вест Хэм». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и для них это важная игра в контексте борьбы за выживание. На данный момент «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками, а «Вест Хэм» идет на 14-й строчке с 15 очками. Обе команды испытывают проблемы в защите, что делает встречу особенно непредсказуемой.

«Лестер»

«Лестер» сейчас переживает трудный период. Команда проигрывает в последних трех матчах, а их защита выглядит крайне уязвимой – 15 пропущенных голов за последние 5 игр. Однако, несмотря на проблемы в обороне, команда продолжает забивать – 5 голов в тех же 5 матчах. Джордан Айю, лучший бомбардир с 4 голами, пытается вести команду вперед, но на фоне слабой игры в защите победы добиться сложно. Учитывая текущую форму, «Лестер» вряд ли сможет продемонстрировать стабильную игру, но в атаке они способны забить.

Последние матчи Лестера:

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» также переживает не лучший отрезок сезона. Несмотря на то, что команда забивает в последних играх (6 голов за последние 5 матчей), их оборона оставляет желать лучшего – 9 пропущенных голов за те же 5 встреч. Особенно показательной стала недавняя игра с «Арсеналом», где «Вест Хэм» уступил 2:5. В атаке лидирует Джеррод Боуэн, который забил 4 гола в 15 матчах. Но проблемы в защите команды не позволяют ей стабильно набирать очки, и в предстоящем матче они будут бороться за улучшение своей позиции в турнирной таблице.

Последние матчи Вест Хэма:

Личные встречи

В личных встречах «Лестер» и «Вест Хэм» чаще всего демонстрируют результативные матчи. В последних трех встречах между этими командами было забито много голов, и оба клуба регулярно создают моменты. В последних пяти играх против «Лестера» «Вест Хэм» забивал в 4 из них, что подтверждает их атакующую силу. Однако «Лестер» также имеет положительную статистику на своем поле, выиграв два последних матча у «Вест Хэма».

Последние встречи:

«Лестер» 2:1 «Вест Хэм» (2023)

«Вест Хэм» 0:2 «Лестер» (2022)

«Лестер» 2:2 «Вест Хэм» (2022)

«Вест Хэм» 4:1 «Лестер» (2021)

«Вест Хэм» 3:2 «Лестер» (2021)

Статистика

Лестер:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

Серия без побед: 3 матча подряд

Вест Хэм:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 2 матча подряд

Прогноз на матч «Лестер» – «Вест Хэм»

Обе команды испытывают трудности в защите и не могут похвастаться стабильностью, что, скорее всего, приведет к высокорезультативному матчу. «Лестер» будет стараться исправить свою оборонительную игру и использовать домашние преимущества, чтобы набрать очки. Однако «Вест Хэм» имеет сильный атакующий потенциал и способен забить на выезде, несмотря на проблемы в обороне. В этом матче можно ожидать обмен голами и напряженную борьбу за победу, но все же преимущество на стороне гостей, учитывая более стабильную игру в атаке и опыт команды в таких ситуациях.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вест Хэма» – коэффициент 2.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:3 в пользу «Вест Хэма» за коэффициент 12.00.

Обоснование прогноза: Ожидаем, что матч будет богат на голы. Оба клуба имеют проблемы в обороне, и атакующие действия обеих команд способны привести к результативному исходу. «Вест Хэм» способен забить на выезде, а «Лестер» будет бороться за очки, что приведет к итоговому поражению с минимальной разницей в счете.

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