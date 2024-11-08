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    • Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Оболонь», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Оболонь», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на «Центральном стадионе» «ЛНЗ» принимает «Оболонь» в рамках тринадцатого тура украинской Премьер-лиги. Матч станет ключевым для обоих коллективов, учитывая их текущую форму и положение в турнирной таблице.

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» занимает седьмое место с 18 очками и демонстрирует положительную динамику результативности, забивая в последних семи матчах подряд. Фрэнсис Момо, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 11 матчах, показывая свою значимость для атакующих действий. Несмотря на стабильное нападение, оборона у «ЛНЗ» оставляет желать лучшего – в последних пяти играх команда пропустила 11 мячей. Тем не менее, на домашнем стадионе «ЛНЗ» проявляет себя уверенно, что должно помочь в предстоящем матче.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    «Оболонь»

    «Оболонь» сейчас находится в зоне вылета, занимая пятнадцатое место с 6 очками. Команда испытывает серьезные трудности: ей не удается победить в последних пяти матчах, и их нападение выглядит неубедительно – всего два забитых гола за последние пять игр. Олег Слободян, лучший бомбардир команды, забил лишь 2 гола, что говорит о недостаточной агрессивности и уверенности в атаке. Оборона также является слабым звеном – команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

    Последние матчи «Оболони»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что «ЛНЗ» чаще побеждает на своем поле, и «Оболонь» редко может навязать серьезную борьбу. Последние матчи свидетельствуют о преимуществе «ЛНЗ», особенно в домашних встречах, что может стать определяющим фактором и в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Оболонь» 2:0 «ЛНЗ» (товарищеский матч)

    • «ЛНЗ» 2:0 «Оболонь» (товарищеский матч)

    • «Оболонь» 1:0 «ЛНЗ» (Премьер-лига)

    • «ЛНЗ» 3:0 «Оболонь» (Премьер-лига)

    Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Оболонь»

    «ЛНЗ» выглядит более уверенно как в нападении, так и на домашнем стадионе, в то время как «Оболонь» испытывает явные проблемы с организацией игры и результативностью. Учитывая статистику забитых голов и текущую форму обеих команд, можно предположить, что хозяева одержат победу в этом матче, возможно, с минимальным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ЛНЗ» – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «ЛНЗ» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «ЛНЗ» за 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:43
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