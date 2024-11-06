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    • Прогноз на точный счет матча РФШ – «Андерлехт», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча РФШ – «Андерлехт», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Даугава» латвийский РФШ примет бельгийский «Андерлехт» в рамках 4-го тура Лиги Европы. РФШ стремится набрать очки, чтобы остаться в борьбе, в то время как «Андерлехт» уверенно выступает в группе и является фаворитом встречи.

    РФШ

    РФШ занимает 31-е место в турнире, имея 1 очко после трех туров. Последний матч Лиги Европы они проиграли «Айнтрахту» (0:1). Лидер команды Янис Икауниекс забил 24 гола в 32 матчах, демонстрируя свою результативность. За последние пять игр РФШ забил 12 голов и пропустил 5, что указывает на сильные атакующие возможности, но также на необходимость улучшения обороны. Несмотря на это, команда выиграла последние три матча в Высшей лиге, что может добавить им уверенности в предстоящем матче.

    Последние матчи РФШ:

    • «Гробиня» 0:2 РФШ (Высшая лига)
    • РФШ 4:2 «Ауда» (Кубок)
    • «Метта» 1:2 РФШ (Высшая лига)
    • «Айнтрахт Ф» 1:0 РФШ (Лига Европы)
    • РФШ 4:1 «Тукумс» (Высшая лига)

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» занимает 3-е место с 9 очками после трех туров и идет без поражений в Лиге Европы. Команда победила «Лудогорец» со счетом 2:0 в последнем матче турнира. В последних пяти играх они забили 12 голов и пропустили всего 4, показывая хорошую балансировку между атакой и защитой. Каспер Дольберг, забивший 9 голов в 18 матчах, является главной атакующей силой «Андерлехта». Их стабильность и результативность делают бельгийцев фаворитами в предстоящем матче.

    Последние матчи «Андерлехта»:

    • «Андерлехт» 4:0 «Кортрейк» (Высшая лига)
    • «Тюбиз» 0:4 «Андерлехт» (Кубок Бельгии)
    • «Брюгге» 2:1 «Андерлехт» (Высшая лига)
    • «Андерлехт» 2:0 «Лудогорец» (Лига Европы)
    • «Берсхот» 2:1 «Андерлехт» (Высшая лига)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к этому матчу. Вероятно, обе команды начнут осторожно, стремясь выявить слабые стороны друг друга в первой половине игры.

    Статистика

    РФШ

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия матчей с забитыми голами: 3 матча подряд

    «Андерлехт»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед в Лиге Европы: 5 матчей подряд

    Прогноз на матч РФШ – «Андерлехт»

    Ожидается, что «Андерлехт» продемонстрирует свой класс и возьмет инициативу с первых минут. РФШ, несмотря на домашнее преимущество, будет сложно удержать бельгийцев с их уверенной атакой. Вероятно, игра будет результативной с обеих сторон, однако «Андерлехт» имеет более стабильную оборону и опыт, что может стать ключевым фактором.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Андерлехта» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Андерлехта» за коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный итог – победа «Андерлехта» со счетом 2:1, учитывая их стабильность и текущую форму, а также возможности РФШ в атаке.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Андерлехта» за коэффициент 8.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:36
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