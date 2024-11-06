7 ноября на стадионе «Даугава» латвийский РФШ примет бельгийский «Андерлехт» в рамках 4-го тура Лиги Европы. РФШ стремится набрать очки, чтобы остаться в борьбе, в то время как «Андерлехт» уверенно выступает в группе и является фаворитом встречи.

РФШ

РФШ занимает 31-е место в турнире, имея 1 очко после трех туров. Последний матч Лиги Европы они проиграли «Айнтрахту» (0:1). Лидер команды Янис Икауниекс забил 24 гола в 32 матчах, демонстрируя свою результативность. За последние пять игр РФШ забил 12 голов и пропустил 5, что указывает на сильные атакующие возможности, но также на необходимость улучшения обороны. Несмотря на это, команда выиграла последние три матча в Высшей лиге, что может добавить им уверенности в предстоящем матче.

Последние матчи РФШ:

«Гробиня» 0:2 РФШ (Высшая лига)

РФШ 4:2 «Ауда» (Кубок)

«Метта» 1:2 РФШ (Высшая лига)

«Айнтрахт Ф» 1:0 РФШ (Лига Европы)

РФШ 4:1 «Тукумс» (Высшая лига)

«Андерлехт»

«Андерлехт» занимает 3-е место с 9 очками после трех туров и идет без поражений в Лиге Европы. Команда победила «Лудогорец» со счетом 2:0 в последнем матче турнира. В последних пяти играх они забили 12 голов и пропустили всего 4, показывая хорошую балансировку между атакой и защитой. Каспер Дольберг, забивший 9 голов в 18 матчах, является главной атакующей силой «Андерлехта». Их стабильность и результативность делают бельгийцев фаворитами в предстоящем матче.

Последние матчи «Андерлехта»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к этому матчу. Вероятно, обе команды начнут осторожно, стремясь выявить слабые стороны друг друга в первой половине игры.

Статистика

РФШ

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия матчей с забитыми голами: 3 матча подряд

«Андерлехт»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед в Лиге Европы: 5 матчей подряд

Прогноз на матч РФШ – «Андерлехт»

Ожидается, что «Андерлехт» продемонстрирует свой класс и возьмет инициативу с первых минут. РФШ, несмотря на домашнее преимущество, будет сложно удержать бельгийцев с их уверенной атакой. Вероятно, игра будет результативной с обеих сторон, однако «Андерлехт» имеет более стабильную оборону и опыт, что может стать ключевым фактором.

Рекомендации для ставок:

Победа «Андерлехта» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Андерлехта» за коэффициент 1.70

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный итог – победа «Андерлехта» со счетом 2:1, учитывая их стабильность и текущую форму, а также возможности РФШ в атаке.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Андерлехта» за коэффициент 8.00

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