7 ноября на Национальном стадионе ФКСБ примет «Мидтьюлланд» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Ожидается напряженная игра, так как обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках для укрепления своих позиций в группе.
ФКСБ
ФКСБ занимает 13-е место после трех туров и имеет 6 очков. В атаке команда полагается на результативность Даниэла Бырлиджа, который забил 6 голов в 13 матчах. Команда показала устойчивую игру в Лиге Европы, однако в последней игре против «Рейнджерс» потерпела поражение со счетом 0:4, что выявило уязвимости в обороне. В последних пяти матчах «ФКСБ» забил 7 голов и пропустил 5, поддерживая среднюю результативность 1.40 гола за игру, что говорит о способностях команды в атаке, особенно на домашнем поле, где они не проигрывают в 13 из 15 последних матчей.
Последние матчи «ФКСБ»:
- «Университатя Крайова» 1:1 «ФКСБ» (Лига 1)
- «Динамо Бухарест» 0:4 «ФКСБ» (Кубок)
- «ФКСБ» 0:0 «Рапид Бухарест» (Лига 1)
- «Рейнджерс» 4:0 «ФКСБ» (Лига Европы)
- «Динамо Бухарест» 0:2 «ФКСБ» (Лига 1)
«Мидтьюлланд»
«Мидтьюлланд» занимает 7-е место с 7 очками после трех туров Лиги Европы и идет в хорошей форме, выиграв три последние матча турнира. Команда не проигрывает в последних трех матчах Лиги Европы и забивает в каждом из них. Однако в чемпионате Дании у «Мидтьюлланда» есть проблемы: поражение 1:5 от «Брондбю» на прошлой неделе показало нестабильность в обороне. Франкулину Джу, лучший бомбардир команды с 7 голами в 17 матчах, станет главной угрозой для защиты «ФКСБ». В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но и пропустила 9, что дает им среднее значение 1.80 пропущенных голов за игру.
Последние матчи «Мидтьюлланда»:
- «Мидтьюлланд» 1:5 «Брондбю» (Суперлига)
- «Брондбю» 1:0 «Мидтьюлланд» (Кубок)
- «Мидтьюлланд» 2:0 «Орхус» (Суперлига)
- «Мидтьюлланд» 1:0 «Юнион» (Лига Европы)
- «Сендерйюске» 3:2 «Мидтьюлланд» (Суперлига)
Личные встречи
Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящую игру. Ожидается, что обе стороны будут стараться быстро адаптироваться к стилю друг друга, что может сделать матч более осторожным в первые минуты.
Статистика
«ФКСБ»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия без поражений дома: 13 из 15 матчей
«Мидтьюлланд»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия побед в Лиге Европы: 3 матча подряд
Прогноз на матч ФКСБ – «Мидтьюлланд»
С учетом показателей и текущей формы команд, «ФКСБ» имеет преимущество на своем поле и стремится оправиться после разгрома от «Рейнджерс». «Мидтьюлланд», несмотря на успехи в Лиге Европы, нестабилен в обороне, что особенно проявляется в матчах на выезде. Обе команды способны забивать, и скорее всего, мы увидим обмен голами. В конечном счете, «ФКСБ» может воспользоваться домашним преимуществом, чтобы добиться победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «ФКСБ» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа ФКСБ за коэффициент 2.30
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный итог – победа «ФКСБ» со счетом 2:1, учитывая их мотивацию на домашнем стадионе и проблемы «Мидтьюлланда» в обороне.
Рекомендация: 2:1 в пользу ФКСБ за коэффициент 8.50
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