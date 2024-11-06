Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча ФКСБ – «Мидтьюлланд», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ФКСБ – «Мидтьюлланд», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на Национальном стадионе ФКСБ примет «Мидтьюлланд» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Ожидается напряженная игра, так как обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках для укрепления своих позиций в группе.

    ФКСБ

    ФКСБ занимает 13-е место после трех туров и имеет 6 очков. В атаке команда полагается на результативность Даниэла Бырлиджа, который забил 6 голов в 13 матчах. Команда показала устойчивую игру в Лиге Европы, однако в последней игре против «Рейнджерс» потерпела поражение со счетом 0:4, что выявило уязвимости в обороне. В последних пяти матчах «ФКСБ» забил 7 голов и пропустил 5, поддерживая среднюю результативность 1.40 гола за игру, что говорит о способностях команды в атаке, особенно на домашнем поле, где они не проигрывают в 13 из 15 последних матчей.

    Последние матчи «ФКСБ»:

    • «Университатя Крайова» 1:1 «ФКСБ» (Лига 1)
    • «Динамо Бухарест» 0:4 «ФКСБ» (Кубок)
    • «ФКСБ» 0:0 «Рапид Бухарест» (Лига 1)
    • «Рейнджерс» 4:0 «ФКСБ» (Лига Европы)
    • «Динамо Бухарест» 0:2 «ФКСБ» (Лига 1)

    «Мидтьюлланд»

    «Мидтьюлланд» занимает 7-е место с 7 очками после трех туров Лиги Европы и идет в хорошей форме, выиграв три последние матча турнира. Команда не проигрывает в последних трех матчах Лиги Европы и забивает в каждом из них. Однако в чемпионате Дании у «Мидтьюлланда» есть проблемы: поражение 1:5 от «Брондбю» на прошлой неделе показало нестабильность в обороне. Франкулину Джу, лучший бомбардир команды с 7 голами в 17 матчах, станет главной угрозой для защиты «ФКСБ». В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но и пропустила 9, что дает им среднее значение 1.80 пропущенных голов за игру.

    Последние матчи «Мидтьюлланда»:

    • «Мидтьюлланд» 1:5 «Брондбю» (Суперлига)
    • «Брондбю» 1:0 «Мидтьюлланд» (Кубок)
    • «Мидтьюлланд» 2:0 «Орхус» (Суперлига)
    • «Мидтьюлланд» 1:0 «Юнион» (Лига Европы)
    • «Сендерйюске» 3:2 «Мидтьюлланд» (Суперлига)

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящую игру. Ожидается, что обе стороны будут стараться быстро адаптироваться к стилю друг друга, что может сделать матч более осторожным в первые минуты.

    Статистика

    «ФКСБ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений дома: 13 из 15 матчей

    «Мидтьюлланд»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия побед в Лиге Европы: 3 матча подряд

    Прогноз на матч ФКСБ – «Мидтьюлланд»

    С учетом показателей и текущей формы команд, «ФКСБ» имеет преимущество на своем поле и стремится оправиться после разгрома от «Рейнджерс». «Мидтьюлланд», несмотря на успехи в Лиге Европы, нестабилен в обороне, что особенно проявляется в матчах на выезде. Обе команды способны забивать, и скорее всего, мы увидим обмен голами. В конечном счете, «ФКСБ» может воспользоваться домашним преимуществом, чтобы добиться победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ФКСБ» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа ФКСБ за коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный итог – победа «ФКСБ» со счетом 2:1, учитывая их мотивацию на домашнем стадионе и проблемы «Мидтьюлланда» в обороне.

    Рекомендация: 2:1 в пользу ФКСБ за коэффициент 8.50

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 