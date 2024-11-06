7 ноября на Национальном стадионе ФКСБ примет «Мидтьюлланд» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Ожидается напряженная игра, так как обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках для укрепления своих позиций в группе.

ФКСБ

ФКСБ занимает 13-е место после трех туров и имеет 6 очков. В атаке команда полагается на результативность Даниэла Бырлиджа, который забил 6 голов в 13 матчах. Команда показала устойчивую игру в Лиге Европы, однако в последней игре против «Рейнджерс» потерпела поражение со счетом 0:4, что выявило уязвимости в обороне. В последних пяти матчах «ФКСБ» забил 7 голов и пропустил 5, поддерживая среднюю результативность 1.40 гола за игру, что говорит о способностях команды в атаке, особенно на домашнем поле, где они не проигрывают в 13 из 15 последних матчей.

Последние матчи «ФКСБ»:

«Университатя Крайова» 1:1 «ФКСБ» (Лига 1)

«Динамо Бухарест» 0:4 «ФКСБ» (Кубок)

«ФКСБ» 0:0 «Рапид Бухарест» (Лига 1)

«Рейнджерс» 4:0 «ФКСБ» (Лига Европы)

«Динамо Бухарест» 0:2 «ФКСБ» (Лига 1)

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» занимает 7-е место с 7 очками после трех туров Лиги Европы и идет в хорошей форме, выиграв три последние матча турнира. Команда не проигрывает в последних трех матчах Лиги Европы и забивает в каждом из них. Однако в чемпионате Дании у «Мидтьюлланда» есть проблемы: поражение 1:5 от «Брондбю» на прошлой неделе показало нестабильность в обороне. Франкулину Джу, лучший бомбардир команды с 7 голами в 17 матчах, станет главной угрозой для защиты «ФКСБ». В последних пяти матчах команда забила 6 голов, но и пропустила 9, что дает им среднее значение 1.80 пропущенных голов за игру.

Последние матчи «Мидтьюлланда»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящую игру. Ожидается, что обе стороны будут стараться быстро адаптироваться к стилю друг друга, что может сделать матч более осторожным в первые минуты.

Статистика

«ФКСБ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений дома: 13 из 15 матчей

«Мидтьюлланд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия побед в Лиге Европы: 3 матча подряд

Прогноз на матч ФКСБ – «Мидтьюлланд»

С учетом показателей и текущей формы команд, «ФКСБ» имеет преимущество на своем поле и стремится оправиться после разгрома от «Рейнджерс». «Мидтьюлланд», несмотря на успехи в Лиге Европы, нестабилен в обороне, что особенно проявляется в матчах на выезде. Обе команды способны забивать, и скорее всего, мы увидим обмен голами. В конечном счете, «ФКСБ» может воспользоваться домашним преимуществом, чтобы добиться победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «ФКСБ» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа ФКСБ за коэффициент 2.30

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный итог – победа «ФКСБ» со счетом 2:1, учитывая их мотивацию на домашнем стадионе и проблемы «Мидтьюлланда» в обороне.

Рекомендация: 2:1 в пользу ФКСБ за коэффициент 8.50

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