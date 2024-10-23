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    • Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – РФШ, Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – РФШ, Лига Европы, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Дойче банк Парк» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и РФШ. Обе команды находятся в хорошей форме и нацелены на победу, чтобы улучшить свои позиции в группе.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» показывает высокую результативность в последних матчах, забивая 14 голов за последние пять игр. Однако их оборона оставляет желать лучшего – команда пропустила 11 голов за этот же период. В Лиге Европы немецкий клуб одержал важную победу над «Бешикташем» (3:1), и их атакующая линия продолжает приносить результат. В домашних матчах «Айнтрахт» традиционно силен, что может сыграть решающую роль в данном поединке.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    РФШ

    РФШ продолжает удивлять в Лиге Европы, показывая стабильность на выезде. В последних пяти матчах они забили 12 голов и пропустили 5, что указывает на сбалансированную игру. В предыдущем матче турнира РФШ сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2), что также демонстрирует их боевой дух. На выезде команда показывает хорошие результаты, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей Лиги Европы.

    Последние матчи РФШ:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Айнтрахт»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

    РФШ:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – РФШ

    Учитывая атакующую мощь «Айнтрахта» и стабильную игру РФШ на выезде, ожидается открытый матч с обилием голов. «Айнтрахт» имеет преимущество домашнего поля, что должно помочь им навязать свою игру и контролировать темп матча. Однако оборона немецкой команды может не выдержать напора РФШ, который стабильно забивает в последних матчах.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Айнтрахта» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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