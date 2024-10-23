24 октября 2024 года на стадионе «Дойче банк Парк» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и РФШ. Обе команды находятся в хорошей форме и нацелены на победу, чтобы улучшить свои позиции в группе.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» показывает высокую результативность в последних матчах, забивая 14 голов за последние пять игр. Однако их оборона оставляет желать лучшего – команда пропустила 11 голов за этот же период. В Лиге Европы немецкий клуб одержал важную победу над «Бешикташем» (3:1), и их атакующая линия продолжает приносить результат. В домашних матчах «Айнтрахт» традиционно силен, что может сыграть решающую роль в данном поединке.

Последние матчи «Айнтрахта»:

РФШ

РФШ продолжает удивлять в Лиге Европы, показывая стабильность на выезде. В последних пяти матчах они забили 12 голов и пропустили 5, что указывает на сбалансированную игру. В предыдущем матче турнира РФШ сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2), что также демонстрирует их боевой дух. На выезде команда показывает хорошие результаты, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей Лиги Европы.

Последние матчи РФШ:

РФШ 4:1 «Тукумс»

РФШ 1:2 «Ауда»

«Даугавпилс» 0:3 РФШ

РФШ 2:2 «Галатасарай»

«FS Jelgava» 0:2 РФШ

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Айнтрахт»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

РФШ:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Айнтрахт» – РФШ

Учитывая атакующую мощь «Айнтрахта» и стабильную игру РФШ на выезде, ожидается открытый матч с обилием голов. «Айнтрахт» имеет преимущество домашнего поля, что должно помочь им навязать свою игру и контролировать темп матча. Однако оборона немецкой команды может не выдержать напора РФШ, который стабильно забивает в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Айнтрахта» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 8.00.