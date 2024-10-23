24 октября 2024 года на стадионе «Дойче банк Парк» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Айнтрахтом» и РФШ. Обе команды находятся в хорошей форме и нацелены на победу, чтобы улучшить свои позиции в группе.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» показывает высокую результативность в последних матчах, забивая 14 голов за последние пять игр. Однако их оборона оставляет желать лучшего – команда пропустила 11 голов за этот же период. В Лиге Европы немецкий клуб одержал важную победу над «Бешикташем» (3:1), и их атакующая линия продолжает приносить результат. В домашних матчах «Айнтрахт» традиционно силен, что может сыграть решающую роль в данном поединке.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- «Байер» 2:1 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 3:3 «Бавария»
- «Бешикташ» 1:3 «Айнтрахт»
- «Хольштайн Киль» 2:4 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 3:3 «Виктория Пльзень»
РФШ
РФШ продолжает удивлять в Лиге Европы, показывая стабильность на выезде. В последних пяти матчах они забили 12 голов и пропустили 5, что указывает на сбалансированную игру. В предыдущем матче турнира РФШ сыграл вничью с «Галатасараем» (2:2), что также демонстрирует их боевой дух. На выезде команда показывает хорошие результаты, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей Лиги Европы.
Последние матчи РФШ:
- РФШ 4:1 «Тукумс»
- РФШ 1:2 «Ауда»
- «Даугавпилс» 0:3 РФШ
- РФШ 2:2 «Галатасарай»
- «FS Jelgava» 0:2 РФШ
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«Айнтрахт»:
- Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
РФШ:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Айнтрахт» – РФШ
Учитывая атакующую мощь «Айнтрахта» и стабильную игру РФШ на выезде, ожидается открытый матч с обилием голов. «Айнтрахт» имеет преимущество домашнего поля, что должно помочь им навязать свою игру и контролировать темп матча. Однако оборона немецкой команды может не выдержать напора РФШ, который стабильно забивает в последних матчах.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Айнтрахта» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за коэффициент 8.00.