5 октября на стадионе «Бай-Арена» состоится матч 6-го тура Бундеслиги Германии между «Байером» и «Хольштайном». «Байер» продолжает свою успешную серию и пытается удержаться в топ-4, тогда как «Хольштайн» стремится выбраться с последней позиции и показать более стабильную игру в обороне.
«Байер»
«Байер» занимает 4-е место с 10 очками после 5 туров. Команда демонстрирует мощную атакующую линию, о чем свидетельствует 14 забитых голов в последних 5 играх. Лидер нападения – Флориан Виртц, который уже забил 6 мячей в этом сезоне. Однако у команды есть проблемы в обороне – пропущено 5 мячей в последних 5 матчах, что говорит о не совсем надежной защите. Тем не менее, «Байер» находится в хорошей форме и не проигрывает на протяжении последних 3 матчей в чемпионате.
Последние матчи «Байера»:
- «Бавария» 1:1 «Байер»
- «Байер» 4:3 «Вольфсбург»
- «Хоффенхайм» 1:4 «Байер»
- «Байер» 1:0 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Фейеноорд» 0:4 «Байер» (Лига чемпионов)
«Хольштайн»
«Хольштайн» Киль занимает последнее, 18-е место с 1 очком после 5 туров. Команда демонстрирует слабую игру в защите, что подтверждается 17 пропущенными мячами за последние 5 матчей. Основная проблема – нестабильная оборона, которая допускает слишком много ошибок. Лучший бомбардир команды – Сюто Матино, который забил 5 голов в 6 играх. Несмотря на это, «Хольштайн» испытывает трудности в создании опасных моментов против сильных соперников и пока не показывает уверенной игры.
Последние матчи «Хольштайна»:
- «Хольштайн» 2:4 «Айнтрахт» Франкфурт
- «Бохум» 2:2 «Хольштайн»
- «Хольштайн» 1:6 «Бавария»
- «Хольштайн» 0:2 «Вольфсбург»
- «Хоффенхайм» 3:2 «Хольштайн»
Личные встречи
У команд не было личных встреч ранее, так как «Хольштайн» только в этом сезоне вышел в высший дивизион, и это будет их первое соперничество на таком уровне.
Статистика команд
«Байер»
- Средняя результативность: 2.80 гола за матч
- Пропущено в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
«Хольштайн»
- Средняя результативность: 1.40 гола за матч
- Пропущено в среднем: 3.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 17 голов
- 0 побед и 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Байер» – «Хольштайн»
Ожидается результативный матч с заметным перевесом хозяев. «Байер» обладает более качественным составом и мощной атакой, что ставит его в позицию явного фаворита. «Хольштайн» испытывает проблемы в обороне, что делает их уязвимыми против таких сильных команд. Скорее всего, «Байер» начнет активно с первых минут и постарается забить быстрый гол, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество.
Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Байера» с преимуществом в несколько голов. Атака гостей способна забить лишь один ответный мяч на фоне высокой активности хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Байера» с форой (-2) – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Байера» с форой (-2) за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
Игра должна получиться результативной, с явным доминированием хозяев. «Байер» постарается забить несколько мячей, однако «Хольштайн» благодаря усилиям лидера Сюто Матино сможет отыграть хотя бы один гол.
Рекомендация: 4:1 за коэффициент 8.50.