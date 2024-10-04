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    • Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Хольштайн», Бундеслига, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Хольштайн», Бундеслига, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Бай-Арена» состоится матч 6-го тура Бундеслиги Германии между «Байером» и «Хольштайном». «Байер» продолжает свою успешную серию и пытается удержаться в топ-4, тогда как «Хольштайн» стремится выбраться с последней позиции и показать более стабильную игру в обороне.

    «Байер»

    «Байер» занимает 4-е место с 10 очками после 5 туров. Команда демонстрирует мощную атакующую линию, о чем свидетельствует 14 забитых голов в последних 5 играх. Лидер нападения – Флориан Виртц, который уже забил 6 мячей в этом сезоне. Однако у команды есть проблемы в обороне – пропущено 5 мячей в последних 5 матчах, что говорит о не совсем надежной защите. Тем не менее, «Байер» находится в хорошей форме и не проигрывает на протяжении последних 3 матчей в чемпионате.

    Последние матчи «Байера»:

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» Киль занимает последнее, 18-е место с 1 очком после 5 туров. Команда демонстрирует слабую игру в защите, что подтверждается 17 пропущенными мячами за последние 5 матчей. Основная проблема – нестабильная оборона, которая допускает слишком много ошибок. Лучший бомбардир команды – Сюто Матино, который забил 5 голов в 6 играх. Несмотря на это, «Хольштайн» испытывает трудности в создании опасных моментов против сильных соперников и пока не показывает уверенной игры.

    Последние матчи «Хольштайна»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч ранее, так как «Хольштайн» только в этом сезоне вышел в высший дивизион, и это будет их первое соперничество на таком уровне.

    Статистика команд

    «Байер»

    • Средняя результативность: 2.80 гола за матч
    • Пропущено в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Хольштайн»

    • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
    • Пропущено в среднем: 3.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 17 голов
    • 0 побед и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Байер» – «Хольштайн»

    Ожидается результативный матч с заметным перевесом хозяев. «Байер» обладает более качественным составом и мощной атакой, что ставит его в позицию явного фаворита. «Хольштайн» испытывает проблемы в обороне, что делает их уязвимыми против таких сильных команд. Скорее всего, «Байер» начнет активно с первых минут и постарается забить быстрый гол, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество.

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Байера» с преимуществом в несколько голов. Атака гостей способна забить лишь один ответный мяч на фоне высокой активности хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» с форой (-2) – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Байера» с форой (-2) за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    Игра должна получиться результативной, с явным доминированием хозяев. «Байер» постарается забить несколько мячей, однако «Хольштайн» благодаря усилиям лидера Сюто Матино сможет отыграть хотя бы один гол.

    Рекомендация: 4:1 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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