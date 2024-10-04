5 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом». Обе команды демонстрируют высокий уровень игры и нацелены на борьбу за лидерство в чемпионате. «Реал» стремится удержать свои позиции в верхней части таблицы, а «Вильярреал» пытается сократить отставание и закрепиться в топ-4.

«Реал»

«Реал» занимает 2-е место с 18 очками после 8 туров и продолжает показывать стабильную игру в атаке. Килиан Мбаппе в великолепной форме – на его счету 7 голов в 10 матчах, и он является ключевым игроком в атакующей линии. В последних матчах «Реал» продемонстрировал хорошую результативность, забив 11 голов в 5 играх. Однако слабые стороны команды проявляются в защите – мадридцы пропускают в трех последних матчах Ла Лиги, что может стать проблемой в предстоящем противостоянии.

Последние матчи «Реала»:

Атлетико 1:1 «Реал»

«Реал» 3:2 Алавес

«Реал» 4:1 Эспаньол

«Реал» 3:1 Штутгарт

Лилль 1:0 «Реал» (Лига чемпионов)

«Вильярреал»

«Вильярреал» находится на 3-м месте с 17 очками и показывает атакующий футбол на старте сезона. Айосе Перес стал главным бомбардиром команды, забив 6 голов в 7 матчах. Команда успешно реализует свои шансы, забив 9 голов в последних 5 матчах. Тем не менее, «Вильярреал» продолжает страдать от проблем в обороне – команда пропускает в 10 последних играх. Это делает их встречи насыщенными и результативными.

Последние матчи «Вильярреала»:

Вильярреал 3:1 Лас-Пальмас

Эспаньол 1:2 Вильярреал

Вильярреал 1:5 Барселона

Мальорка 1:2 Вильярреал

Валенсия 1:1 Вильярреал

Личные встречи

В предыдущих очных встречах команды показывали равную борьбу, что делает предстоящий матч непредсказуемым. В прошлом сезоне обе команды дважды сыграли вничью, продемонстрировав открытую игру с большим количеством голов. На домашнем поле «Реал» выглядит увереннее, но «Вильярреал» часто использует контратаки и способен доставить проблемы мадридской обороне.

История личных встреч:

Ла Лига, 19.05.2024: Вильярреал 4:4 «Реал»

Ла Лига, 17.12.2023: «Реал» 4:1 Вильярреал

Ла Лига, 08.04.2023: «Реал» 2:3 Вильярреал

Кубок, 19.01.2023: Вильярреал 2:3 «Реал»

Ла Лига, 07.01.2023: Вильярреал 2:1 «Реал»

Статистика

«Реал»

Средняя результативность: 2.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

19 матчей без поражений

«Вильярреал»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

10 матчей с пропущенными голами

Прогноз на матч «Реал» – «Вильярреал»

Обе команды демонстрируют атакующую игру, и матч обещает быть открытым. «Реал» на домашнем стадионе традиционно контролирует ход игры и создает большое количество моментов. Однако «Вильярреал» силен на контратаках и способен воспользоваться огрехами мадридской обороны. Ожидается результативная встреча с обменом голами, но «Реал» все же выглядит предпочтительнее благодаря высокому индивидуальному мастерству своих атакующих игроков.

Наиболее вероятный исход – победа «Реала» в упорной борьбе с обменом голами. Мадридцы должны использовать свои шансы, а «Вильярреал» будет пытаться ответить за счет быстрой игры в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реала» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Матч ожидается результативным и напряженным. Оба коллектива стабильно забивают, но уязвимая оборона «Вильярреала» не выдержит давление на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» должен добиться победы, но пропустить из-за быстрых атак соперника.

Рекомендация: 3:1 за коэффициент 9.00.