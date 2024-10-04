5 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом». Обе команды демонстрируют высокий уровень игры и нацелены на борьбу за лидерство в чемпионате. «Реал» стремится удержать свои позиции в верхней части таблицы, а «Вильярреал» пытается сократить отставание и закрепиться в топ-4.
«Реал»
«Реал» занимает 2-е место с 18 очками после 8 туров и продолжает показывать стабильную игру в атаке. Килиан Мбаппе в великолепной форме – на его счету 7 голов в 10 матчах, и он является ключевым игроком в атакующей линии. В последних матчах «Реал» продемонстрировал хорошую результативность, забив 11 голов в 5 играх. Однако слабые стороны команды проявляются в защите – мадридцы пропускают в трех последних матчах Ла Лиги, что может стать проблемой в предстоящем противостоянии.
Последние матчи «Реала»:
- Атлетико 1:1 «Реал»
- «Реал» 3:2 Алавес
- «Реал» 4:1 Эспаньол
- «Реал» 3:1 Штутгарт
- Лилль 1:0 «Реал» (Лига чемпионов)
«Вильярреал»
«Вильярреал» находится на 3-м месте с 17 очками и показывает атакующий футбол на старте сезона. Айосе Перес стал главным бомбардиром команды, забив 6 голов в 7 матчах. Команда успешно реализует свои шансы, забив 9 голов в последних 5 матчах. Тем не менее, «Вильярреал» продолжает страдать от проблем в обороне – команда пропускает в 10 последних играх. Это делает их встречи насыщенными и результативными.
Последние матчи «Вильярреала»:
- Вильярреал 3:1 Лас-Пальмас
- Эспаньол 1:2 Вильярреал
- Вильярреал 1:5 Барселона
- Мальорка 1:2 Вильярреал
- Валенсия 1:1 Вильярреал
Личные встречи
В предыдущих очных встречах команды показывали равную борьбу, что делает предстоящий матч непредсказуемым. В прошлом сезоне обе команды дважды сыграли вничью, продемонстрировав открытую игру с большим количеством голов. На домашнем поле «Реал» выглядит увереннее, но «Вильярреал» часто использует контратаки и способен доставить проблемы мадридской обороне.
История личных встреч:
- Ла Лига, 19.05.2024: Вильярреал 4:4 «Реал»
- Ла Лига, 17.12.2023: «Реал» 4:1 Вильярреал
- Ла Лига, 08.04.2023: «Реал» 2:3 Вильярреал
- Кубок, 19.01.2023: Вильярреал 2:3 «Реал»
- Ла Лига, 07.01.2023: Вильярреал 2:1 «Реал»
Статистика
«Реал»
- Средняя результативность: 2.20 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 19 матчей без поражений
«Вильярреал»
- Средняя результативность: 1.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 10 матчей с пропущенными голами
Прогноз на матч «Реал» – «Вильярреал»
Обе команды демонстрируют атакующую игру, и матч обещает быть открытым. «Реал» на домашнем стадионе традиционно контролирует ход игры и создает большое количество моментов. Однако «Вильярреал» силен на контратаках и способен воспользоваться огрехами мадридской обороны. Ожидается результативная встреча с обменом голами, но «Реал» все же выглядит предпочтительнее благодаря высокому индивидуальному мастерству своих атакующих игроков.
Наиболее вероятный исход – победа «Реала» в упорной борьбе с обменом голами. Мадридцы должны использовать свои шансы, а «Вильярреал» будет пытаться ответить за счет быстрой игры в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реала» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Матч ожидается результативным и напряженным. Оба коллектива стабильно забивают, но уязвимая оборона «Вильярреала» не выдержит давление на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» должен добиться победы, но пропустить из-за быстрых атак соперника.
Рекомендация: 3:1 за коэффициент 9.00.