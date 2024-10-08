Игрок «Вильярреала» Пино рассказал об эпизоде с травмой Карвахаля

Вингер «Вильярреала» Йереми Пино высказался о своем участии в эпизоде с травмой Дани Карвахаля.

Защитник «Реала» пропустит от 8 до 10 месяцев.

У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв задней поверхности бедра на правой ноге.

Клуб продлил с Карвахалем контракт до 2026 года.

«Это сложная ситуация. Я, кажется, даже не касался мяча, а он вскинул ногу и попал по мне... В конце концов, это была случайность. Было тяжело смотреть, как он страдал, потому что я тоже переживал подобное.

Когда я услышал этот звук, я понял, что это серьезно. Он сказал «колено»… ты знаешь это чувство, когда что-то не так с коленом. Ты слышишь этот щелчок.

Тогда в моей голове снова начали всплывать призраки прошлого. Ты пытаешься отвлечься, но это сложно», – сказал Пино.