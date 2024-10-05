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  • «Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 20:50
Реал
05.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
14' Ф. Вальверде 73' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
16
Пау Кабанес
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
13
Конде
26
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
19
Пепе
11
Барри
6
Камавинга
3
Милитао
3
Милитао
6
Камавинга
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
19
Пепе
11
Акомах
11
Акомах
19
Пепе
10
Баэна
10
Пино
10
Пино
10
Баэна
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
646
514
Сейвы
1
0
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вильярреал», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал»

«Реал» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Реал
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