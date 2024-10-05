05.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-4-1-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
14
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
13
Конде
26
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
19
Пепе
11
Барри
6
Камавинга
3
Милитао
3
Милитао
6
Камавинга
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
19
Пепе
11
Акомах
11
Акомах
19
Пепе
10
Баэна
10
Пино
10
Пино
10
Баэна
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
646
514
Сейвы
1
0
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Вильярреал», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»