3 октября 2024 года на стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Карабах» встретится с «Мальме». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в группе после разных стартов.

«Карабах»

«Карабах» начал групповой этап с поражения от «Тоттенхэма» (0:3), но в последнем матче Премьер-лиги одержал победу над «Сабахом» (3:2). Команда показывает неплохую результативность, забивая в последних пяти играх 12 голов, но оборона иногда дает сбои, что отразилось в пропущенных 7 мячах. Важно отметить, что «Карабах» сохраняет положительную тенденцию, не проигрывая в трех последних домашних встречах.

Последние матчи «Карабаха»:

«Карабах» 3:2 Сабах

Тоттенхэм 3:0 «Карабах»

«Карабах» 4:0 Нефтчи

«Карабах» 2:1 Сабаил

«Карабах» 1:3 Зиря

«Мальме»

«Мальме» также не начал групповой этап удачно, сыграв вничью с «Рейнджерсом» (1:1). В последних пяти матчах команда показала уверенную игру, забив 12 голов и пропустив всего 6. Однако защитные проблемы могут стать критическими в матче против атакующего «Карабаха». «Мальме» уверенно выступает в своей лиге, не проигрывая в пяти из последних семи встреч.

Последние матчи «Мальме»:

«Мальме» 2:0 Мьелльбю

«Мальме» 0:2 Рейнджерс

«Мальме» 0:4 Хэкен

«Мальме» 0:0 ГАИС

«Мальме» 0:0 АИК

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящее противостояние. Каждая команда будет стремиться максимально использовать свои сильные стороны и наработки на этом этапе.

Статистика«Карабах»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Мальме»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Карабах» – «Мальме»:

Ожидается напряженная игра с акцентом на атакующую игру обеих команд. «Карабах» будет стремиться использовать домашнее преимущество, в то время как «Мальме» попытается закрепить свои успехи в обороне. Учитывая текущую форму и статистику, можно ожидать, что матч будет результативным.

Рекомендации для ставок:

Победа «Карабаха» – коэффициент 2.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Карабаха» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет: С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Карабаха».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Карабаха» за 6.50.