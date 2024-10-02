3 октября 2024 года на стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Карабах» встретится с «Мальме». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в группе после разных стартов.
«Карабах»
«Карабах» начал групповой этап с поражения от «Тоттенхэма» (0:3), но в последнем матче Премьер-лиги одержал победу над «Сабахом» (3:2). Команда показывает неплохую результативность, забивая в последних пяти играх 12 голов, но оборона иногда дает сбои, что отразилось в пропущенных 7 мячах. Важно отметить, что «Карабах» сохраняет положительную тенденцию, не проигрывая в трех последних домашних встречах.
Последние матчи «Карабаха»:
- «Карабах» 3:2 Сабах
- Тоттенхэм 3:0 «Карабах»
- «Карабах» 4:0 Нефтчи
- «Карабах» 2:1 Сабаил
- «Карабах» 1:3 Зиря
«Мальме»
«Мальме» также не начал групповой этап удачно, сыграв вничью с «Рейнджерсом» (1:1). В последних пяти матчах команда показала уверенную игру, забив 12 голов и пропустив всего 6. Однако защитные проблемы могут стать критическими в матче против атакующего «Карабаха». «Мальме» уверенно выступает в своей лиге, не проигрывая в пяти из последних семи встреч.
Последние матчи «Мальме»:
- «Мальме» 2:0 Мьелльбю
- «Мальме» 0:2 Рейнджерс
- «Мальме» 0:4 Хэкен
- «Мальме» 0:0 ГАИС
- «Мальме» 0:0 АИК
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящее противостояние. Каждая команда будет стремиться максимально использовать свои сильные стороны и наработки на этом этапе.
Статистика«Карабах»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Карабах» – «Мальме»:
Ожидается напряженная игра с акцентом на атакующую игру обеих команд. «Карабах» будет стремиться использовать домашнее преимущество, в то время как «Мальме» попытается закрепить свои успехи в обороне. Учитывая текущую форму и статистику, можно ожидать, что матч будет результативным.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Карабаха» – коэффициент 2.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Карабаха» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет: С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Карабаха».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Карабаха» за 6.50.