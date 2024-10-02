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    • Прогноз на точный счет матча «Карабах» – «Мальме», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карабах» – «Мальме», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Карабах» встретится с «Мальме». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в группе после разных стартов.

    «Карабах»

    «Карабах» начал групповой этап с поражения от «Тоттенхэма» (0:3), но в последнем матче Премьер-лиги одержал победу над «Сабахом» (3:2). Команда показывает неплохую результативность, забивая в последних пяти играх 12 голов, но оборона иногда дает сбои, что отразилось в пропущенных 7 мячах. Важно отметить, что «Карабах» сохраняет положительную тенденцию, не проигрывая в трех последних домашних встречах.

    Последние матчи «Карабаха»:

    • «Карабах» 3:2 Сабах
    • Тоттенхэм 3:0 «Карабах»
    • «Карабах» 4:0 Нефтчи
    • «Карабах» 2:1 Сабаил
    • «Карабах» 1:3 Зиря

    «Мальме»

    «Мальме» также не начал групповой этап удачно, сыграв вничью с «Рейнджерсом» (1:1). В последних пяти матчах команда показала уверенную игру, забив 12 голов и пропустив всего 6. Однако защитные проблемы могут стать критическими в матче против атакующего «Карабаха». «Мальме» уверенно выступает в своей лиге, не проигрывая в пяти из последних семи встреч.

    Последние матчи «Мальме»:

    • «Мальме» 2:0 Мьелльбю
    • «Мальме» 0:2 Рейнджерс
    • «Мальме» 0:4 Хэкен
    • «Мальме» 0:0 ГАИС
    • «Мальме» 0:0 АИК

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интриги в предстоящее противостояние. Каждая команда будет стремиться максимально использовать свои сильные стороны и наработки на этом этапе.

    Статистика«Карабах»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Мальме»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Карабах» – «Мальме»:

    Ожидается напряженная игра с акцентом на атакующую игру обеих команд. «Карабах» будет стремиться использовать домашнее преимущество, в то время как «Мальме» попытается закрепить свои успехи в обороне. Учитывая текущую форму и статистику, можно ожидать, что матч будет результативным.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Карабаха» – коэффициент 2.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Карабаха» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет: С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Карабаха».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Карабаха» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 11:10
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