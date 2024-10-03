Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карабах» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Карабах» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Карабах
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Мальме
15' Жуниньо
19' Э. Ботхейм 47' Э. Ботхейм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К) ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
3-1-1-3-2
97
Бантич
30
Гусейнов
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
44
Джафаргулиев
4-2-2-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
25
Реслер
25
Бузанелло
10
Кристиансен
4
Йонсен
6
Пенья
10
Берг
22
Ботхейм
92
Телин
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
8
Янкович
18
Ромао
66
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
66
Андраде
22
Ботхейм
22
Али
22
Али
22
Ботхейм
27
Далин
30
Фридрих
30
Фридрих
27
Далин
92
Телин
5
Рикс
5
Рикс
92
Телин
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
10
Кристиансен
38
Болин
38
Болин
10
Кристиансен
Остались в запасе
Карабах
Мальме
12
Sadiq Mammadzada
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Карабах - Мальме
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
481
400
Сейвы
3
0
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Мальме», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах»«Мальме»

«Карабах» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мальме Карабах
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+