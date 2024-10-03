03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-1-3-2
97
Бантич
30
Гусейнов
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
44
Джафаргулиев
4-2-2-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
25
Реслер
25
Бузанелло
10
Кристиансен
4
Йонсен
6
Пенья
10
Берг
22
Ботхейм
92
Телин
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
8
Янкович
18
Ромао
66
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
66
Андраде
22
Ботхейм
22
Али
22
Али
22
Ботхейм
27
Далин
30
Фридрих
30
Фридрих
27
Далин
92
Телин
5
Рикс
5
Рикс
92
Телин
6
Пенья
7
Розенгрен
7
Розенгрен
6
Пенья
10
Кристиансен
38
Болин
38
Болин
10
Кристиансен
Остались в запасе
Карабах
Мальме
12
Sadiq Mammadzada
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Карабах - Мальме
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
481
400
Сейвы
3
0
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Мальме», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Мальме»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»