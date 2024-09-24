Черчесов выступил против VAR: «Это сумасшествие»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился нелюбовью к VAR.

«VAR – это сумасшествие. Недавно был на товарищеском турнире «Вердера», «Лейпцига» и «Ипсвича». Сижу на трибуне и не понимаю, получаю удовольствие, но вроде и не Лига чемпионов. А потом понял: VAR нет. Ну ударил кто-то, пенальти, кто-то спорит. В конце концов выигрывает команда, которая должна была. Есть судья, который свистит, которого все уважают. А тут в ухо что-то говорят, причeм 20 глаз – и столько ошибок.

Но самое главное – появилось чувство, что арбитры перестали судить. Они всегда ждут какой-то помощи. Раньше судья готовился и отвечал за свою работу. Раздражает. По 20 минут рассматривают эпизод, был пенальти или нет. Если вы столько смотрите, значит, нет. Пенальти должен быть очевидным», – сказал тренер.