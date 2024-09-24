«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на «Лудогорец Арене» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где «Лудогорец» примет «Славию». Оба клуба показывают отличные результаты в последних играх, что обещает интересное и напряженное противостояние.

«Лудогорец»

Команда демонстрирует уверенную игру, особенно в обороне, пропустив всего один гол за последние 5 матчей. Победы над «Петрокубом» и «Локомотивом София» укрепили позиции «Лудогорца» как одного из фаворитов. В атаке команда забивает стабильно – 8 голов в последних 5 играх.Последние матчи:

«Славия»

«Славия» также находится в хорошей форме, одержав 4 победы в последних 5 играх. Команда стабильно забивает – 9 голов за этот период. В обороне дела обстоят немного хуже, но последние 3 матча закончились на ноль.Последние матчи:

Личные встречиПоследняя встреча этих команд состоялась в товарищеском матче в 2016 году, где «Лудогорец» победил со счетом 2:1. Учитывая давность этого матча, он вряд ли окажет значительное влияние на текущую форму команд.

Статистика

«Лудогорец»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

3 победы в последних 5 матчах

«Славия»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

4 победы в последних 5 матчах

Прогноз на матчМатч обещает быть напряженным, так как обе команды в хорошей форме. «Лудогорец» выглядит более стабильно в обороне и играет на своем поле, что дает им небольшое преимущество. Однако «Славия» обладает мощной атакой и способна навязать борьбу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лудогорца» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Лудогорца» за коэффициент 2.00.