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    • «Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

    «Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на «Лудогорец Арене» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где «Лудогорец» примет «Славию». Оба клуба показывают отличные результаты в последних играх, что обещает интересное и напряженное противостояние.

    «Лудогорец»

    Команда демонстрирует уверенную игру, особенно в обороне, пропустив всего один гол за последние 5 матчей. Победы над «Петрокубом» и «Локомотивом София» укрепили позиции «Лудогорца» как одного из фаворитов. В атаке команда забивает стабильно – 8 голов в последних 5 играх.Последние матчи:

    «Славия»

    «Славия» также находится в хорошей форме, одержав 4 победы в последних 5 играх. Команда стабильно забивает – 9 голов за этот период. В обороне дела обстоят немного хуже, но последние 3 матча закончились на ноль.Последние матчи:

    • «Славия» 3:0 «Виктория Пльзень»
    • «Млада-Болеслав» 0:2 «Славия»
    • «Славия» 2:0 «Пардубице»
    • «Славия» 2:1 «Лилль»
    • «Лилль» 2:0 «Славия»

    Личные встречиПоследняя встреча этих команд состоялась в товарищеском матче в 2016 году, где «Лудогорец» победил со счетом 2:1. Учитывая давность этого матча, он вряд ли окажет значительное влияние на текущую форму команд.

    Статистика

    «Лудогорец»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • 3 победы в последних 5 матчах

    «Славия»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 4 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матчМатч обещает быть напряженным, так как обе команды в хорошей форме. «Лудогорец» выглядит более стабильно в обороне и играет на своем поле, что дает им небольшое преимущество. Однако «Славия» обладает мощной атакой и способна навязать борьбу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лудогорца» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Лудогорца» за коэффициент 2.00.

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    «Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 10:41
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