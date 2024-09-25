25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-3-2-1
22
Падт
16
Витри
4
Алмейда
24
Вердон
17
Сон
6
Наресси
24
Пиотровски
9
Дуа
11
Видаль
37
Рик
12
Секо
4-2-2-2
31
Кински
3
Голеш
26
Боржил
4
Зима
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
6
Валлем
17
Провод
25
Хоры
31
Юрасек
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
24
Пиотровски
23
Дуарте
23
Дуарте
24
Пиотровски
9
Дуа
20
Камара
20
Камара
9
Дуа
37
Рик
11
Русев
11
Русев
37
Рик
25
Диуф
21
Змозла
21
Змозла
25
Диуф
17
Провод
98
Пребсл
98
Пребсл
17
Провод
20
Зафейрис
23
Мичез
23
Мичез
20
Зафейрис
31
Юрасек
32
Лингр
32
Лингр
31
Юрасек
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
Остались в запасе
Лудогорец
Славия
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
Остались в запасе
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
19
Daniel Toula
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Лудогорец - Славия
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
26
Офсайды
2
2
Количество передач
353
466
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Славии», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Славия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»